Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. júl 2026Meniny má Vladimír
< sekcia Zahraničie

Armáda USA spustila nové útoky na Irán

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Stanica al-Džazíra s odvolaním sa na iránsku tlačovú agentúru Fárs informovala, že v meste Ahváz bolo počuť niekoľko explózií.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 24. júla (TASR) - Americká armáda v noci na piatok oznámila, že spustila novú vlnu útokov na Irán. Spojené štáty podnikajú údery na islamskú republiku už 13. noc po sebe. TASR o tom informuje podľa príspevku Ústredného velenia armády USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X.

CENTCOM tvrdí, že cieľom týchto útokov je „prinútiť Irán, aby niesol zodpovednosť a obmedziť hrozby zo strany Zboru islamských revolučných gárd voči obchodnej plavbe“.

Stanica al-Džazíra s odvolaním sa na iránsku tlačovú agentúru Fárs informovala, že v meste Ahváz bolo počuť niekoľko explózií. Dodala, že bezprostredne nebola známa príčina týchto výbuchov.

Konflikt medzi USA a Iránom opätovne eskaloval začiatkom júla v boji o kontrolu nad Hormuzským prielivom po tom, čo Irán zaútočil na tamojšie plavidlá, pripomína AFP.

K najnovšej vlne amerických úderov dochádza po tom, čo prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok v rozhovore pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán. Rozhodnutie zatiaľ podľa svojich slov neurobil, uznal však, že by malo dôsledky. Izrael by sa podľa Trumpa k prípadným americkým úderom pridal „do dvoch minút“.
.

Neprehliadnite

Program TASR TV je bohatší o nové relácie

ALFÖLDY: Nikto nie je v tímovom športe viac ako kolektív

ZRÚTIL SA ARMÁDNY VRTUĽNÍK: Jeden vojak zomrel, štyria sú zranení

SMRTEĽNÁ NEHODA PRI ČUNOVE: Už chytili muža, ktorý mal zraziť cyklistu