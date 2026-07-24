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Armáda USA spustila nové útoky na Irán
Stanica al-Džazíra s odvolaním sa na iránsku tlačovú agentúru Fárs informovala, že v meste Ahváz bolo počuť niekoľko explózií.
Autor TASR
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Washington 24. júla (TASR) - Americká armáda v noci na piatok oznámila, že spustila novú vlnu útokov na Irán. Spojené štáty podnikajú údery na islamskú republiku už 13. noc po sebe. TASR o tom informuje podľa príspevku Ústredného velenia armády USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X.
CENTCOM tvrdí, že cieľom týchto útokov je „prinútiť Irán, aby niesol zodpovednosť a obmedziť hrozby zo strany Zboru islamských revolučných gárd voči obchodnej plavbe“.
Stanica al-Džazíra s odvolaním sa na iránsku tlačovú agentúru Fárs informovala, že v meste Ahváz bolo počuť niekoľko explózií. Dodala, že bezprostredne nebola známa príčina týchto výbuchov.
Konflikt medzi USA a Iránom opätovne eskaloval začiatkom júla v boji o kontrolu nad Hormuzským prielivom po tom, čo Irán zaútočil na tamojšie plavidlá, pripomína AFP.
K najnovšej vlne amerických úderov dochádza po tom, čo prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok v rozhovore pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán. Rozhodnutie zatiaľ podľa svojich slov neurobil, uznal však, že by malo dôsledky. Izrael by sa podľa Trumpa k prípadným americkým úderom pridal „do dvoch minút“.
CENTCOM tvrdí, že cieľom týchto útokov je „prinútiť Irán, aby niesol zodpovednosť a obmedziť hrozby zo strany Zboru islamských revolučných gárd voči obchodnej plavbe“.
Stanica al-Džazíra s odvolaním sa na iránsku tlačovú agentúru Fárs informovala, že v meste Ahváz bolo počuť niekoľko explózií. Dodala, že bezprostredne nebola známa príčina týchto výbuchov.
Konflikt medzi USA a Iránom opätovne eskaloval začiatkom júla v boji o kontrolu nad Hormuzským prielivom po tom, čo Irán zaútočil na tamojšie plavidlá, pripomína AFP.
K najnovšej vlne amerických úderov dochádza po tom, čo prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok v rozhovore pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán. Rozhodnutie zatiaľ podľa svojich slov neurobil, uznal však, že by malo dôsledky. Izrael by sa podľa Trumpa k prípadným americkým úderom pridal „do dvoch minút“.