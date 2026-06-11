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Armáda USA tento týždeň zasiahla už tretí tanker s iránskou ropou
Ide už o deviaty útok od začiatku blokády.
Autor TASR
Washington 11. júna (TASR) - Americké jednotky zasiahli ďalší ropný tanker, ktorý sa pokúšal porušiť blokádu iránskych prístavov zo strany USA a prepraviť ropu cez Ománsky záliv. Vo štvrtok to oznámilo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM). Ide už o tretí takýto útok za tento týždeň a deviaty od začiatku blokády, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Armáda objasnila, že americké lietadlo vo štvrtok približne o 05:20 h SELČ vystrelilo dve navádzané rakety Hellfire do strojovne plavidla plaviaceho sa pod vlajkou Guiney-Bissau po tom, čo posádka opakovane nerešpektovala pokyny amerických jednotiek.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) vo štvrtok v ranných hodinách hlásila požiar tankera nachádzajúceho sa 21 námorných míľ severovýchodne od ománskeho mesta Suhár. Indické veľvyslanectvo v Ománe uviedlo, že ománske námorníctvo evakuuje posádku tohto tankera.
Na palube sa podľa britskej skupiny pre riadenie námorných kríz Vanguard nachádzalo 20 členov posádky.
Americká armáda podnikla takýto útok aj v stredu, pričom raketa zasiahla strojovňu plavidla MT Settebello plaviaceho sa pod vlajkou Palau. Pri tomto údere zahynuli traja indickí námorníci.
Indické ministerstvo zahraničných vecí si po stredajšom útoku na tanker predvolalo amerického diplomata v Naí Dillí, aby mu vyjadrilo dôrazný protest.
Armáda Spojených štátov tvrdí, že od začiatku blokády iránskych prístavov - od 13. apríla - „presmerovala 135 lodí, ktoré poslúchli (nariadenia), a umožnila preplávať 42 plavidlám podporujúcim humanitárnu pomoc.“
Armáda objasnila, že americké lietadlo vo štvrtok približne o 05:20 h SELČ vystrelilo dve navádzané rakety Hellfire do strojovne plavidla plaviaceho sa pod vlajkou Guiney-Bissau po tom, čo posádka opakovane nerešpektovala pokyny amerických jednotiek.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) vo štvrtok v ranných hodinách hlásila požiar tankera nachádzajúceho sa 21 námorných míľ severovýchodne od ománskeho mesta Suhár. Indické veľvyslanectvo v Ománe uviedlo, že ománske námorníctvo evakuuje posádku tohto tankera.
Na palube sa podľa britskej skupiny pre riadenie námorných kríz Vanguard nachádzalo 20 členov posádky.
Americká armáda podnikla takýto útok aj v stredu, pričom raketa zasiahla strojovňu plavidla MT Settebello plaviaceho sa pod vlajkou Palau. Pri tomto údere zahynuli traja indickí námorníci.
Indické ministerstvo zahraničných vecí si po stredajšom útoku na tanker predvolalo amerického diplomata v Naí Dillí, aby mu vyjadrilo dôrazný protest.
Armáda Spojených štátov tvrdí, že od začiatku blokády iránskych prístavov - od 13. apríla - „presmerovala 135 lodí, ktoré poslúchli (nariadenia), a umožnila preplávať 42 plavidlám podporujúcim humanitárnu pomoc.“