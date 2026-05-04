< sekcia Zahraničie
Armáda USA tvrdí, že potopila šesť iránskych člnov
Americká armáda v pondelok uviedla, že dve americké obchodné lode už preplávali Hormuzským prielivom.
Autor TASR
Washington 4. mája (TASR) - Veliteľ Ústredného velenia americkej armády (CENTCOM) admirál Brad Cooper v pondelok vyhlásil, že americké sily potopili šesť iránskych malých člnov, ktoré podľa neho útočili v Hormuzskom prielive na civilné lode. Plavba cez prieliv je podľa neho možná a armáda už oslovila desiatky lodných spoločností, keďže americkým silám sa podarilo zabezpečiť trasu, na ktorej sa nenachádzajú iránske míny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Cooper oznámil, že Irán v pondelok vypustil viacero riadených striel, bezpilotných lietadiel aj malých člnov proti lodiam, ktoré chráni americká armáda. „Každá jedna“ z týchto hrozieb bola podľa jeho slov zneškodnená. Teherán medzičasom zničenie svojich člnov poprel.
Iránskym silám admirál „dôrazne odporučil“, aby sa počas americkej operácie držali ďalej od vojenských prostriedkov USA. Zdôraznil, že blokáda iránskych prístavov naďalej trvá a prekonáva očakávania.
Cooper v telefonickom rozhovore s novinármi odmietol povedať, či prímerie medzi USA a Iránom naďalej platí. Poznamenal však, že to bol práve Irán, kto v pondelok v Hormuzskom prielive „začal s agresívnym správaním“. Americká armáda tam podľa neho plní obranné úlohy a ich cieľom je poskytovať komerčnej lodnej doprave ochranu a umožniť jej vyplávať z Perzského zálivu.
V Hormuzskom prielive a jeho okolí v pondelok rastie napätie po tom, čo americký prezident Donald Trump v noci na sieti Truth Social napísal, že od pondelkového rána blízkovýchodného času začnú USA „usmerňovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu. Ten iránske sily prakticky blokujú od americko-izraelských útokov na Irán koncom februára.
Americká armáda v pondelok uviedla, že dve americké obchodné lode už preplávali Hormuzským prielivom. Iránske Revolučné gardy to popierajú.
Trump v pondelok večer na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Irán v priebehu dňa vypálil niekoľko striel. Uviedol, že Teheránu sa podarilo poškodiť iba jednu juhokórejskú loď. Soul vyzval, aby sa pridal k americkej misii v Hormuzskom prielive. Potvrdil aj, že americká armáda zničila niekoľko iránskych člnov. Podľa šéfa Bieleho domu sú tieto plavidlá jediné, čo zostalo z iránskeho námorníctva.
Cooper oznámil, že Irán v pondelok vypustil viacero riadených striel, bezpilotných lietadiel aj malých člnov proti lodiam, ktoré chráni americká armáda. „Každá jedna“ z týchto hrozieb bola podľa jeho slov zneškodnená. Teherán medzičasom zničenie svojich člnov poprel.
Iránskym silám admirál „dôrazne odporučil“, aby sa počas americkej operácie držali ďalej od vojenských prostriedkov USA. Zdôraznil, že blokáda iránskych prístavov naďalej trvá a prekonáva očakávania.
Cooper v telefonickom rozhovore s novinármi odmietol povedať, či prímerie medzi USA a Iránom naďalej platí. Poznamenal však, že to bol práve Irán, kto v pondelok v Hormuzskom prielive „začal s agresívnym správaním“. Americká armáda tam podľa neho plní obranné úlohy a ich cieľom je poskytovať komerčnej lodnej doprave ochranu a umožniť jej vyplávať z Perzského zálivu.
V Hormuzskom prielive a jeho okolí v pondelok rastie napätie po tom, čo americký prezident Donald Trump v noci na sieti Truth Social napísal, že od pondelkového rána blízkovýchodného času začnú USA „usmerňovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu. Ten iránske sily prakticky blokujú od americko-izraelských útokov na Irán koncom februára.
Americká armáda v pondelok uviedla, že dve americké obchodné lode už preplávali Hormuzským prielivom. Iránske Revolučné gardy to popierajú.
Trump v pondelok večer na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Irán v priebehu dňa vypálil niekoľko striel. Uviedol, že Teheránu sa podarilo poškodiť iba jednu juhokórejskú loď. Soul vyzval, aby sa pridal k americkej misii v Hormuzskom prielive. Potvrdil aj, že americká armáda zničila niekoľko iránskych člnov. Podľa šéfa Bieleho domu sú tieto plavidlá jediné, čo zostalo z iránskeho námorníctva.