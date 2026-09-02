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Armáda USA ukončila ďalšiu vlnu úderov na Irán, ten útočí v regióne
Irán v odvete za americké údery pokračoval v raketových a dronových útokoch na krajiny v regióne.
Autor TASR
Washington/Teherán 2. septembra (TASR) - Americká armáda v noci na stredu oznámila ukončenie ďalšej vlny útokov na vojenské ciele Revolučných gárd v Iráne. Teherán medzitým útočí na krajiny v regióne vrátane Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu, informuje TASR.
„Americké sily sa zamerali na ciele Revolučných gárd vrátane objektov protivzdušnej obrany, radarových systémov, námorných prostriedkov a zariadení, ako aj kapacít na kladenie mín a komunikačných zariadení,“ oznámilo Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X. Údery boli podľa neho reakciou na nedávne pokusy Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na amerických vojakov.
Irán v odvete za americké údery pokračoval v raketových a dronových útokoch na krajiny v regióne. Jordánska armáda uviedla, že zneškodnila desať z 13 balistických rakiet, ktoré vstúpili do jordánskeho vzdušného priestoru. Zvyšné tri dopadli v odľahlých oblastiach mimo obývaných centier.
Kuvajtská armáda v stredu skoro ráno oznámila, že krajina čelí raketovým a dronovým útokom. „Kuvajtská protivzdušná obrana v súčasnosti reaguje na nepriateľské raketové a dronové útoky,“ uviedla armáda na sociálnej sieti X a vyzvala obyvateľov, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny. Letecký poplach sa podľa agentúry AFP ozýval aj v Bahrajne.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že americké útoky boli reakciou na pokusy Teheránu zamínovať Hormuzský prieliv, ako aj na odpálenie ôsmich rakiet na vojenskú základňu v Jordánsku. „Ak zlyhávajúci iránsky štát podnikne odvetné kroky za tento úplne oprávnený útok, bude opäť zasiahnutý, a to oveľa tvrdšie a vo väčšom rozsahu,“ uviedol v príspevku na svojej platforme Truth Social.
„Americké sily sa zamerali na ciele Revolučných gárd vrátane objektov protivzdušnej obrany, radarových systémov, námorných prostriedkov a zariadení, ako aj kapacít na kladenie mín a komunikačných zariadení,“ oznámilo Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X. Údery boli podľa neho reakciou na nedávne pokusy Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na amerických vojakov.
Irán v odvete za americké údery pokračoval v raketových a dronových útokoch na krajiny v regióne. Jordánska armáda uviedla, že zneškodnila desať z 13 balistických rakiet, ktoré vstúpili do jordánskeho vzdušného priestoru. Zvyšné tri dopadli v odľahlých oblastiach mimo obývaných centier.
Kuvajtská armáda v stredu skoro ráno oznámila, že krajina čelí raketovým a dronovým útokom. „Kuvajtská protivzdušná obrana v súčasnosti reaguje na nepriateľské raketové a dronové útoky,“ uviedla armáda na sociálnej sieti X a vyzvala obyvateľov, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny. Letecký poplach sa podľa agentúry AFP ozýval aj v Bahrajne.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že americké útoky boli reakciou na pokusy Teheránu zamínovať Hormuzský prieliv, ako aj na odpálenie ôsmich rakiet na vojenskú základňu v Jordánsku. „Ak zlyhávajúci iránsky štát podnikne odvetné kroky za tento úplne oprávnený útok, bude opäť zasiahnutý, a to oveľa tvrdšie a vo väčšom rozsahu,“ uviedol v príspevku na svojej platforme Truth Social.