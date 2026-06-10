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Armáda USA ukončila útoky proti Iránu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

USA uskutočnili tieto údery napriek krehkému prímeriu s Iránom, ktoré je v platnosti od 8. apríla.

Autor TASR
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Washington/Teherán 10. júna (TASR) - Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v stredu na sieti X oznámilo, že jeho jednotky ukončili útoky proti Iránu, ktoré podnikli v reakcii na zostrelenie vrtuľníka armády USA v blízkosti Hormuzského prielivu, píše TASR.

„Jednotky CENTCOM zasiahli iránsku protivzdušnú obranu, pozemné kontrolné stanice a radarové sledovacie zariadenia v blízkosti Hormuzského prielivu presne navádzanou muníciou z bojových lietadiel amerického letectva a námorníctva,“ tvrdí armáda.

Podľa ústredného velenia bola táto operácia „primeranou reakciou na nedávne útoky na americké sily a medzinárodné obchodné lode prechádzajúce regionálnymi vodami“.

CENTCOM tvrdí, že americké sily sú naďalej ostražité a pripravené brániť sa proti „neopodstatnenej“ iránskej agresii.

Začiatok útokov oznámila armáda v utorok po tom, čo americký prezident Donald Trump uviedol, že USA musia reagovať na zostrelenie vrtuľníka Apache neďaleko Hormuzského prielivu, ktorý podľa neho v pondelok zostrelil Irán.

Pred ukončením týchto úderov informovali iránske médiá o ďalších výbuchoch neďaleko Hormuzského prielivu. Podľa portálu Axios išlo o tretiu vlnu amerických útokov. Agentúry Mehr a Fárs hlásili výbuchy z ostrova Kešm a prístavného mesta Bandar Abbás, ktoré je podľa denníka The Guardian strategickým mestom v Hormuzskom prielive a sídlia v ňom iránske námorné sily.

USA uskutočnili tieto údery napriek krehkému prímeriu s Iránom, ktoré je v platnosti od 8. apríla. K útokom taktiež došlo po tom, čo Irán a Izrael v nedeľu a v pondelok podnikli vzájomné údery.
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