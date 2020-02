USA už nedúfa, že sa jej podarí úplne pokoriť islamistov v Sahele

Paríž/Washington 12. februára (TASR) - Armáda Spojených štátov už nedúfa v "pokorenie" islamistických extrémistických skupín operujúcich v regióne západnej Afriky, iba v ich "potlačenie". S odvolaním sa na oficiálnu správu americkej armády o tom informovala agentúra DPA.



Hrozba zo strany extrémistov v regiónu Sahelu a Čadského jazera rastie aj napriek snahe miestnych, francúzskych a medzinárodných jednotiek, uvádza sa v správe inšpektorov ministerstva obrany, zahraničných vecí a agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID).



Jednotky západoafrickej armády musia čeliť omnoho silnejšiemu súperovi v podobe skupín, ako sú militanti napojení na teroristickú sieť al-Káida, známi pod skratkou JNIM, a odnož džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ktoré podnikajú útoky v Nigeri, Burkine Faso či Mali, píše správa odvolávajúca sa na viacero nedávnych incidentov.



Africké velenie ozbrojených síl USA (U.S. AFRICOM), ktoré podporuje francúzskych aj miestnych vojakov, sa pre inšpektorov vyjadrili, že už oficiálne nemajú také veľké ambície, ako je "pokoriť" extrémistov.



Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová v januári svojho amerického kolegu Marka Espera požiadala o pokračovanie podpory francúzskych operácií v regióne Sahel.



Parlyová minulý týždeň povedala, že Paríž pošle do Afriky ďalších 600 vojakov. Mali by tam rozšíriť rady 4500-člennej jednotky, ktorá je nasadená v Mali, Čade a Nigeri.



V Afrike je rozmiestnených približne 6000 amerických vojakov, z toho približne 800 v západnej Afrike. USA poskytujú francúzskej misii spravodajské služby, logistiku a tankovanie paliva vo vzduchu.