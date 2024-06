Američania zabili v Sýrii významného predstaviteľa Islamského štátu

Káhira 19. júna (TASR) - Centrálne velenie americkej armády (CENTCOM) v stredu oznámilo, že podniklo v Sýrii vzdušný útok, pri ktorom zomrel vysokopostavený predstaviteľ extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Jamál Muhammad Ibráhím al-Džanábí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Jeho úmrtie podľa CENTCOM-u naruší schopnosť IS získavať zdroje na teroristické útoky a podnikať ich. "Nič nenaznačuje, že by pri útoku boli zranení civilisti," uviedlo veliteľstvo na sociálnej sieti X.



CENTCOM dodal, že americká armáda bude spolu so spojencami a partnermi pokračovať v danom regióne v operáciách zameraných na oslabenie schopnosti IS a zaistenie jeho trvalej porážky.



USA majú približne 900 vojakov v Sýrii a 2500 ďalších v Iraku v rámci medzinárodnej koalície, ktorá bojuje proti skupine Islamský štát. Táto džihádistická organizácia kedysi ovládala rozsiahle územia v oboch krajinách.