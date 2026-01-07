< sekcia Zahraničie
Armáda USA zadržala v Karibiku ďalší tanker spojený s Venezuelou
Tanker podľa amerických úradov prenikol cez americkú námornú blokádu sankcionovaných plavidiel pri pobreží Venezuely a vyhýbal sa pokusom pobrežnej stráže USA o svoje zadržanie v Karibiku.
Autor TASR
Washington 7. januára (TASR) - Americké ozbrojené sily v stredu oznámili zadržanie aj druhého ropného tankera spojeného s Venezuelou v Karibskom mori. Krátko predtým obsadili plavidlo Marinera plaviace sa pod ruskou vlajkou v severnej časti Atlantického oceánu, ktoré prenasledovali niekoľko týždňov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sankcionovaný tanker M/T Sophia podľa Južného veliteľstva ozbrojených síl Spojených štátov (USSOUTHCOM) pôsobil v medzinárodných vodách a dopúšťal sa nekalých praktík v Karibskom mori. Údajne patrí k tieňovej flotile a jeho zadržanie v stredu pred svitaním nesprevádzali žiadne incidenty. Pobrežná stráž USA ho v týchto chvíľach eskortuje do Spojených štátov, uviedlo USSOUTHCOM na sieti X.
Zaistenie tankera Marinera, pôvodne známeho ako Bella 1, oznámilo v stredu Európske veliteľstvo Spojených štátov (EUCOM). Dôvodom zaistenia bolo porušenie amerických sankcií, ktoré boli na plavidlo uvalené pre predchádzajúcu účasť na obchode s iránskou ropou. V minulosti loď prepravovala aj venezuelskú ropu.
Prenasledovanie lode Marinera sa začalo v decembri, v čase zvýšeného tlaku USA na venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého uplynulý víkend spolu s manželkou zajali a vyviezli z vlasti americké špeciálne jednotky.
Tanker podľa amerických úradov prenikol cez americkú námornú blokádu sankcionovaných plavidiel pri pobreží Venezuely a vyhýbal sa pokusom pobrežnej stráže USA o svoje zadržanie v Karibiku. Americkí predstavitelia podľa agentúry AFP tvrdia, že aj táto loď je súčasťou tieňovej flotily, ktoré prepravuje ropu pre krajiny ako Venezuela, Rusko a Irán v rozpore s americkými sankciami.
„Blokáda sankcionovanej a nelegálnej venezuelskej ropy zostáva v PLNEJ PLATNOSTI – kdekoľvek na svete,“ uviedol na sieti X v reakcii na zaistenie plavidiel americký minister obrany Pete Hegseth.
Z ruského registra plavidiel podľa stanice NBC News vyplýva, že najmenej tri ďalšie sankcionované tankery - Malak/Sintez, Dianchi/Expander, Veronica/Galileo, ktoré pôsobili pri Venezuele, v posledných týždňoch zmenili svoju vlajku na ruskú, pričom predtým sa plavili pod vlajkami Komorského zväzu či Guyany.
