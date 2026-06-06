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Armáda USA zostrelila iránske drony smerujúce k Hormuzskému prielivu
Velenie armády uviedlo, že zaútočilo na radarové stanovištia v meste Goruk a na ostrove Kešm s cieľom „brániť sa proti ďalším útokom“.
Autor TASR
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Washington/Teherán 6. júna (TASR) - Americká armáda uviedla, že zostrelila štyri iránske drony, ktoré boli v piatok vypustené smerom k Hormuzskému prielivu, a následne zasiahla niektoré pobrežné radarové stanovištia Iránu, TASR informuje podľa správy agentúry AP.
„Útočné drony predstavovali bezprostrednú hrozbu pre regionálnu námornú dopravu,“ uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sociálnych sieťach.
Armáda USA uplatňuje blokádu iránskych prístavov v reakcii na tlak Teheránu na kľúčový námorný koridor pre globálne dodávky ropy a zemného plynu. To viedlo k prudkému nárastu cien energií a a spôsobilo politické problémy Republikánskej strane prezidenta Donalda Trumpa pred jesennými voľbami v polovici volebného obdobia (midterms).
Velenie armády uviedlo, že zaútočilo na radarové stanovištia v meste Goruk a na ostrove Kešm s cieľom „brániť sa proti ďalším útokom“.
Ide o najnovší z radu vzájomných útokov, ktoré narúšajú krehké prímerie vo vojne a komplikujú snahy o dosiahnutie dohody o jeho predĺžení. Začiatkom týždňa iránske drony vážne poškodili terminál pre cestujúcich na hlavnom letisku v Kuvajte, pričom jeden človek zahynul, desiatky ďalších utrpeli zranenia a letisko muselo byť na krátky čas uzavreté.
Napriek tomu, že útoky vyvolali nové obavy z možného kolapsu prímeria, Trump v piatok novinárom povedal, že „situácia s Iránom sa zdá byť celkom priaznivá”.
„Z Iránu odídeme veľmi rýchlo a bude to veľmi silné riešenie, tak či onak – či už na základe dohody na papieri, alebo tvrdším spôsobom,“ povedal Trump na podujatí s farmármi v štáte Wisconsin. „Ten tvrdší spôsob je možno dokonca jednoduchší, ale odídeme odtiaľ a ceny hnojív výrazne klesnú, vrátia sa na úroveň spred štyroch mesiacov,“ dodal.
„Útočné drony predstavovali bezprostrednú hrozbu pre regionálnu námornú dopravu,“ uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sociálnych sieťach.
Armáda USA uplatňuje blokádu iránskych prístavov v reakcii na tlak Teheránu na kľúčový námorný koridor pre globálne dodávky ropy a zemného plynu. To viedlo k prudkému nárastu cien energií a a spôsobilo politické problémy Republikánskej strane prezidenta Donalda Trumpa pred jesennými voľbami v polovici volebného obdobia (midterms).
Velenie armády uviedlo, že zaútočilo na radarové stanovištia v meste Goruk a na ostrove Kešm s cieľom „brániť sa proti ďalším útokom“.
Ide o najnovší z radu vzájomných útokov, ktoré narúšajú krehké prímerie vo vojne a komplikujú snahy o dosiahnutie dohody o jeho predĺžení. Začiatkom týždňa iránske drony vážne poškodili terminál pre cestujúcich na hlavnom letisku v Kuvajte, pričom jeden človek zahynul, desiatky ďalších utrpeli zranenia a letisko muselo byť na krátky čas uzavreté.
Napriek tomu, že útoky vyvolali nové obavy z možného kolapsu prímeria, Trump v piatok novinárom povedal, že „situácia s Iránom sa zdá byť celkom priaznivá”.
„Z Iránu odídeme veľmi rýchlo a bude to veľmi silné riešenie, tak či onak – či už na základe dohody na papieri, alebo tvrdším spôsobom,“ povedal Trump na podujatí s farmármi v štáte Wisconsin. „Ten tvrdší spôsob je možno dokonca jednoduchší, ale odídeme odtiaľ a ceny hnojív výrazne klesnú, vrátia sa na úroveň spred štyroch mesiacov,“ dodal.