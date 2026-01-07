< sekcia Zahraničie
Armáda v Aleppe vymedzila vojenské zóny a spustila bombardovanie
V stredu pokračovali sporadické zrážky medzi vládnymi jednotkami a kurdskými silami, ktoré sa začali v utorok.
Autor TASR
Damask 7. januára (TASR) - Sýrska armáda oznámila, že kurdské štvrte v meste Aleppo považuje od stredy od 15.00 h (13.00 h SEČ) za „uzavreté vojenské zóny“, pričom v nich následne spustila bombardovanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Štvrte Šajch Maksúd a Ašrafija sú od dnešnej 15.00 h považované za uzavreté vojenské zóny,“ uviedla armáda a pripomenula aj vytvorenie „dvoch bezpečných humanitárnych priechodov“.
V stredu pokračovali sporadické zrážky medzi vládnymi jednotkami a kurdskými silami, ktoré sa začali v utorok. Ide o doposiaľ najhoršie boje, pričom si vyžiadali už najmenej deväť obetí. Zatiaľ sa nepodarilo realizovať marcovú dohodu o začlenení kurdskej poloautonómnej správy a armády pod novú islamistickú vládu Sýrie.
„Všetky vojenské pozície Sýrskych demokratických síl vo štvrtiach Šajch Maksúd a Ašrafija v Aleppe sú legitímnymi vojenskými cieľmi,“ uviedla armáda s odkazom na kurdské sily. Vysoký kurdský predstaviteľ obvinil Damask z genocídy Kurdov a vyzval sýrsku vládu, aby „sa uberala cestou rozumu a riešila problémy prostredníctvom dialógu“.
V dôsledku zrážok došlo k pozastaveniu letov na letisku v Aleppe, pričom v meste zatvorili školy, univerzity a vládne úrady.
„Štvrte Šajch Maksúd a Ašrafija sú od dnešnej 15.00 h považované za uzavreté vojenské zóny,“ uviedla armáda a pripomenula aj vytvorenie „dvoch bezpečných humanitárnych priechodov“.
V stredu pokračovali sporadické zrážky medzi vládnymi jednotkami a kurdskými silami, ktoré sa začali v utorok. Ide o doposiaľ najhoršie boje, pričom si vyžiadali už najmenej deväť obetí. Zatiaľ sa nepodarilo realizovať marcovú dohodu o začlenení kurdskej poloautonómnej správy a armády pod novú islamistickú vládu Sýrie.
„Všetky vojenské pozície Sýrskych demokratických síl vo štvrtiach Šajch Maksúd a Ašrafija v Aleppe sú legitímnymi vojenskými cieľmi,“ uviedla armáda s odkazom na kurdské sily. Vysoký kurdský predstaviteľ obvinil Damask z genocídy Kurdov a vyzval sýrsku vládu, aby „sa uberala cestou rozumu a riešila problémy prostredníctvom dialógu“.
V dôsledku zrážok došlo k pozastaveniu letov na letisku v Aleppe, pričom v meste zatvorili školy, univerzity a vládne úrady.