Armáda v Guinei-Bissau vymenovala za prezidenta generála Hortu N'Tama
Autor TASR
Bissau 27. novembra (TASR) - Armáda v africkej Guinei-Bissau vo štvrtok vymenovala na rok za prezidenta generála Hortu N'Tama. Stalo sa tak deň po tom, čo v krajine zosadila prezidenta Umara Sissoca Embalóa a oznámila prevzatie „úplnej kontroly“, píše TASR podľa správ agentúry AFP.
„Práve ma vymenovali do čela vrchného velenia,“ uviedol N'Tama po zložení prísahy v budove armádneho veliteľstva. Na ceremónii sa zúčastnili desiatky ťažko vyzbrojených vojakov. Generál Lansana Mansali krátko na to pre agentúru AFP uviedol, že všetky štátne hranice Guiney-Bissau sa vo štvrtok opätovne otvorili.
Armáda kontrolu nad touto africkou krajinou prevzala tri dni po tom, čo sa v nej konali prezidentské a parlamentné voľby. Ich výsledky mala volebná komisia oznámiť vo štvrtok. Embaló tvrdí, že v nich na základe vlastného sčítania zvíťazil so ziskom 65 percent hlasov. Víťazstvo si však nárokuje aj jeho hlavný vyzývateľ Fernando Dias da Costa.
Embaló, ktorý sa uchádzal o znovuzvolenie, pre francúzsky týždenník Jeune Afrique predtým povedal, že ho v stredu popoludní zadržali v jeho pracovni v prezidentskom paláci. Zadržaní podľa neho boli aj minister vnútra Botché Candé, náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Biague Na Ntana a jeho zástupca Mamadou Touré.
Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) vojenský prevrat vo štvrtok odsúdilo a vyzvalo na okamžité prepustenie zosadeného prezidenta Umara Sissoca Embalóa a ďalších predstaviteľov.
Guinea-Bissau s približne 2,2 milióna obyvateľov sa nachádza na západnom pobreží Afriky a je jednou z najchudobnejších krajín sveta. V krajine došlo od roku 1974, keď získala nezávislosť od Portugalska, do roku 2020, keď sa Embaló ujal úradu, k najmenej deviatim prevratom. Embaló tvrdí, že aj jeho sa pokúsili trikrát zvrhnúť. Podľa jeho oponentov ide o výmysly, ktoré mu poslúžili ako zámienka na represie.
