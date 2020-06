Armáda v meste Tijuana zhabala rôzne druhy drog

Mexiko 5. júna (TASR) - Mexická armáda v meste Tijuana na severe krajiny objavila tajné zásoby drog vrátane približne dvoch ton metamfetamínu, ôsmich ton marihuany a 131.500 tabletiek obsahujúcich opiát fentanyl. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Mexické ministerstvo obrany oznámilo, že medzi nájdenými drogami bolo aj približne 89 kilogramov kokaínu. Úrady však nehlásili v súvislosti s týmto prípadom žiadne zatknutia.



Drogy objavili v jednom tijuanskom dome. Niektoré z nich boli zabalené do plastových vreciek a uložené do kartónových škatúľ. Kontraband bol pravdepodobne určený na vývoz do Spojených štátov.



Takéto zásielky obsahujúce rôzne druhy drog sú v rámci cezhraničného obchodu s drogami bežné, pripomína AP.