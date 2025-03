Armáda v Mjanmarsku pokračuje v bombardovaní napriek zemetraseniu

Nepjito 30. marca (TASR) - Povstalci, ktorí bojujú proti vládnucej mjanmarskej vojenskej junte v nedeľu kritizovali režim za pokračujúce letecké útoky. K nim podľa povstalcov dochádza napriek tomu, že krajina sa spamätáva z ničivého zemetrasenia, pri ktorom zahynulo už asi 1700 ľudí. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.



Karenský národný zväz, jedna z najstarších mjanmarských etnických ozbrojených skupín, vo svojom vyhlásení uviedol, že junta „pokračuje v náletoch zameraných na civilné oblasti, aj keď obyvateľstvo nesmierne trpí následkom zemetrasenia“. Hnutie tvrdí, že armáda by mala za normálnych okolností zasiahnutým obyvateľom pomáhať, ale namiesto toho „nasadzuje sily na útok proti vlastným ľuďom“.



Zemetrasenie s magnitúdom 7,7 a následný otras s magnitúdom 6,4 nastalo v piatok severozápadne od mesta Sagaing v centre Mjanmarska. Niektoré povstalecké skupiny po zemetrasení vyhlásili jednostranné dočasné prímerie. Už krátko zemetrasení však začali vojenské lietadlá podnikať nálety v štáte Karen, uviedla humanitárna organizácia Free Burma Rangers.



Mjanmarsko sa zmieta v občianskej vojne od prevratu v roku 2021, keď armáda prevzala moc od demokraticky zvolenej vlády pod vedením nositeľky Nobelovej ceny za mier Aun Schan Su Ťij.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu uviedla, že zemetrasenie je mimoriadne vážnou situáciou a snaží sa získať 8 miliónov dolárov na záchranu životov a prevenciu vypuknutia chorôb.



„Predbežné hodnotenia naznačujú vysoký počet obetí a zranení, pričom je naliehavo potrebné poskytnúť urgentnú starostlivosť,“ uviedla WHO a dodala, že klasifikovala túto krízu ako núdzovú situáciu najvyššieho 3. stupňa.