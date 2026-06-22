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Armáda v Taiwane spustila päťdňové vojenské cvičenia
V severnej časti mesta Tchao-jüan boli počas rannej dopravnej špičky zaznamenané obrnené vozidlá a vojenské komunikačné jednotky pohybujúce sa po diaľniciach.
Autor TASR
Tchaj-pej 22. júna (TASR) - Na Taiwane sa v pondelok začali päťdňové vojenské cvičenia zamerané na zlepšenie orientácie na bojisku a schopnosti ozbrojených síl rýchlo prejsť z mierových operácií na vojnové, a to v kontexte pretrvávajúceho napätia s Čínou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa taiwanskej agentúry CNA sa bojové jednotky v pondelok skoro ráno začali rozmiestňovať na určené obranné pozície po celom ostrove v rámci prípravy na potenciálnu nepriateľskú inváziu.
V severnej časti mesta Tchao-jüan boli počas rannej dopravnej špičky zaznamenané obrnené vozidlá a vojenské komunikačné jednotky pohybujúce sa po diaľniciach.
Ministerstvo národnej obrany vo svojom nedeľnom vyhlásení uviedlo, že cvičenie je súčasťou jeho ročného výcvikového plánu, pričom zdôraznilo realistické scenáre zamerané na posilnenie velenia a riadenia, koordinácie, logistiky, operačnej pripravenosti a celkovej obrannej schopnosti.
Toto cvičenie nadväzuje na rozsiahle cvičenie so živou paľbou, ktoré sa uskutočnilo 10. júna. Taiwanská armáda počas neho vystrelila rakety a protitankové strely pozdĺž západného pobrežia orientovaného na Čínu.
Napätie v regióne pramení predovšetkým z toho, že Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nikdy sa nevzdala použitia vojenskej sily na prevzatie kontroly nad samosprávnym ostrovom s demokratickou vládou.
V okolí Taiwanu sa tiež takmer denne objavujú čínske stíhačky a vojnové lode. Len v pondelok ráno taiwanské ministerstvo obrany oznámilo, že za posledných 24 hodín zaznamenalo v blízkosti ostrova 23 čínskych vojenských lietadiel, sedem čínskych vojnových lodí a päť vládnych plavidiel.
Podľa taiwanskej agentúry CNA sa bojové jednotky v pondelok skoro ráno začali rozmiestňovať na určené obranné pozície po celom ostrove v rámci prípravy na potenciálnu nepriateľskú inváziu.
V severnej časti mesta Tchao-jüan boli počas rannej dopravnej špičky zaznamenané obrnené vozidlá a vojenské komunikačné jednotky pohybujúce sa po diaľniciach.
Ministerstvo národnej obrany vo svojom nedeľnom vyhlásení uviedlo, že cvičenie je súčasťou jeho ročného výcvikového plánu, pričom zdôraznilo realistické scenáre zamerané na posilnenie velenia a riadenia, koordinácie, logistiky, operačnej pripravenosti a celkovej obrannej schopnosti.
Toto cvičenie nadväzuje na rozsiahle cvičenie so živou paľbou, ktoré sa uskutočnilo 10. júna. Taiwanská armáda počas neho vystrelila rakety a protitankové strely pozdĺž západného pobrežia orientovaného na Čínu.
Napätie v regióne pramení predovšetkým z toho, že Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nikdy sa nevzdala použitia vojenskej sily na prevzatie kontroly nad samosprávnym ostrovom s demokratickou vládou.
V okolí Taiwanu sa tiež takmer denne objavujú čínske stíhačky a vojnové lode. Len v pondelok ráno taiwanské ministerstvo obrany oznámilo, že za posledných 24 hodín zaznamenalo v blízkosti ostrova 23 čínskych vojenských lietadiel, sedem čínskych vojnových lodí a päť vládnych plavidiel.