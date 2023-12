Armáda v USA aj tento rok pomáhala monitorovať pohyb saní Santu Clausa

Washington 25. decembra (TASR) - Aj tento rok americko-kanadská vojenská monitorovacia agentúra NORAD pomáhala deťom zistiť, kedy do ich mesta príde Santa Claus na saniach s darčekmi ťahaných sobmi. TASR informuje podľa agentúra AFP.



Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD) na Facebooku zverejnilo fotografiu zo svojho call centra na leteckej základni Peterson v Colorade s množstvom ľudí, niektorých vo vojenskej uniforme, iných s červenou santovskou čiapkou. Do sviatočnej akcie sa zapojil aj prezident Joe Biden a jeho manželka Jill.



"Dnes večer sa prezident a prvá dáma zúčastnili na sledovacích hovoroch veliteľstva protivzdušnej obrany Severnej Ameriky s deťmi a rodinami po celej krajine," uviedol Biely dom vo vyhlásení.



Interaktívna webová stránka www.noradsanta.org priebežne ukazovala trasu záprahu Santu Clausa po celom svete. V nedeľu sledovač nakrátko vypadol v tichomorskej oblasti a tamojšie deti stratili prehľad o jeho presnej polohe.



Sledovanie Santu Clausa sa začalo na Severoamerickom veliteľstve protivzdušnej obrany (NORAD) v roku 1955. Inzerát v miestnych novinách Colorado Springs vtedy zverejnil pre deti telefónne číslo priamo na Santu, ale omylom ich to nasmerovalo na horúcu linku vojenského riadiaceho centra.



Aby najmenší neboli sklamaní, vtedajší riaditeľ operácií NORAD plukovník Harry Shoup vydal rozkaz, aby personál kontroloval radar a deťom poskytoval presné údaje o pohybe Santu Clausa. Úlohou NORAD pritom nie je šírenie sviatočnej nálady, ale letecká a námorná kontrola vrátane monitorovania odpálených rakiet zo Severnej Kórey.



Na Vianoce sa však táto úloha rozšíri a v ústredí NORAD v Colorade vznikne dočasné call centrum, aby odpovedalo na otázky detí. Tento rok bolo podľa www.noradsanta.org doručených takmer 5,5 miliardy darčekov na celom svete.