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Armáda v USA explóziou zničila päť ton toxickej látky
Likvidáciu sprevádzala mohutná explózia a nad miestom sa objavili dva biele oblaky, ktoré sa rýchlo rozplynuli.
Autor TASR
Middletown 25. novembra (TASR) — Americká armáda v stredu kontrolovanou detonáciou zničila zásoby azidu olovnatého uložené v muničnom závode Iowa Army Ammunition Plant v meste Middletown v štáte Iowa. K tomuto kroku pristúpila pre obavy, že degradovaná chemická látka by mohla nekontrolovane vybuchnúť v dôsledku poklesu teplôt. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúry AP a televízie Sky News.
V sklade sa v 68 sudoch nachádzalo približne päť ton azidu olovnatého, ktorý sa desaťročia používal ako rozbuška v explozívnych zariadeniach. V roku 2009 boli všetky zásoby tejto chemikálie v USA sústredené na základni v Middletowne. Armáda zdôvodnila spôsob likvidácie tým, že azid olovnatý už nebolo možné bezpečne skladovať ani prepravovať a hrozilo riziko samovoľného výbuchu.
Likvidáciu sprevádzala mohutná explózia a nad miestom sa objavili dva biele oblaky, ktoré sa rýchlo rozplynuli.
Federálna agentúra pre riadenie núdzových situácií (FEMA) predtým nariadila evakuáciu obyvateľov v okruhu ôsmich kilometrov a ľuďom vo vzdialenosti osem až 32 kilometrov odporučila nevychádzať z domov a zatvoriť okná. Tieto opatrenia sa týkali takmer 70. 000 ľudí, pričom priamo evakuovaných bolo približne 450 obyvateľov Middletownu.
Armáda pred detonáciou prijala rozsiahle opatrenia na obmedzenie šírenia kontaminácie. Sudy obložila betónom, zeminou a vysokými pieskovými bariérami a priestor kropila vodnou hmlou, aby zachytila čo najväčší podiel olovnatých častíc priamo na mieste. Na zachytávanie prachu s obsahom olova použila aj balistické gély a peny. Monitoring ovzdušia a pôdy zabezpečuje v teréne Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA), ktorá na operáciu vydala mimoriadne povolenie.
Operácia bola pôvodne plánovaná na 20. novembra a následne na 23. novembra. Sprevádzali ju protesty miestnych obyvateľov a environmentálnych organizácií, ktoré sa ju snažili zastaviť súdnou cestou pre obavy z kontaminácie pôdy a úrody. Federálny odvolací súd však dal armáde v pondelok zelenú a stredajší termín bol vybraný pre priaznivé poveternostné podmienky.
Podľa zistení televízie NBC News či denníka The New York Times armáda v marci 2026 uzavrela zmluvu so spoločnosťou MuniRem Environmental o ekologickejšej chemickej neutralizácii látky bez nutnosti výbuchu, no kontrakt po dvoch mesiacoch zrušila s odvolaním sa na bezpečnostné riziká.
K výbuchu sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump. Na svojej platforme Truth Social zverejnil krátky príspevok, v ktorom uviedol: „Podľa prvých informácií z Iowy opatrenia armády na zmiernenie následkov ďaleko prekonali očakávania“.
Plukovník Aaron Teller, vedúci tímu expertov na výbušniny, ktorí vykonali detonáciu, uviedol, že k poslednej veľkej likvidácii azidu olovnatého došlo v roku 1977, keď boli pri výbuchu na otvorenom priestranstve v štáte Colorado zničené približne tri tony tejto látky. Podľa Tellera v tomto prípade zostalo na mieste aj bez dodatočných opatrení 75 percent častíc olova.
V sklade sa v 68 sudoch nachádzalo približne päť ton azidu olovnatého, ktorý sa desaťročia používal ako rozbuška v explozívnych zariadeniach. V roku 2009 boli všetky zásoby tejto chemikálie v USA sústredené na základni v Middletowne. Armáda zdôvodnila spôsob likvidácie tým, že azid olovnatý už nebolo možné bezpečne skladovať ani prepravovať a hrozilo riziko samovoľného výbuchu.
Likvidáciu sprevádzala mohutná explózia a nad miestom sa objavili dva biele oblaky, ktoré sa rýchlo rozplynuli.
Federálna agentúra pre riadenie núdzových situácií (FEMA) predtým nariadila evakuáciu obyvateľov v okruhu ôsmich kilometrov a ľuďom vo vzdialenosti osem až 32 kilometrov odporučila nevychádzať z domov a zatvoriť okná. Tieto opatrenia sa týkali takmer 70. 000 ľudí, pričom priamo evakuovaných bolo približne 450 obyvateľov Middletownu.
Armáda pred detonáciou prijala rozsiahle opatrenia na obmedzenie šírenia kontaminácie. Sudy obložila betónom, zeminou a vysokými pieskovými bariérami a priestor kropila vodnou hmlou, aby zachytila čo najväčší podiel olovnatých častíc priamo na mieste. Na zachytávanie prachu s obsahom olova použila aj balistické gély a peny. Monitoring ovzdušia a pôdy zabezpečuje v teréne Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA), ktorá na operáciu vydala mimoriadne povolenie.
Operácia bola pôvodne plánovaná na 20. novembra a následne na 23. novembra. Sprevádzali ju protesty miestnych obyvateľov a environmentálnych organizácií, ktoré sa ju snažili zastaviť súdnou cestou pre obavy z kontaminácie pôdy a úrody. Federálny odvolací súd však dal armáde v pondelok zelenú a stredajší termín bol vybraný pre priaznivé poveternostné podmienky.
Podľa zistení televízie NBC News či denníka The New York Times armáda v marci 2026 uzavrela zmluvu so spoločnosťou MuniRem Environmental o ekologickejšej chemickej neutralizácii látky bez nutnosti výbuchu, no kontrakt po dvoch mesiacoch zrušila s odvolaním sa na bezpečnostné riziká.
K výbuchu sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump. Na svojej platforme Truth Social zverejnil krátky príspevok, v ktorom uviedol: „Podľa prvých informácií z Iowy opatrenia armády na zmiernenie následkov ďaleko prekonali očakávania“.
Plukovník Aaron Teller, vedúci tímu expertov na výbušniny, ktorí vykonali detonáciu, uviedol, že k poslednej veľkej likvidácii azidu olovnatého došlo v roku 1977, keď boli pri výbuchu na otvorenom priestranstve v štáte Colorado zničené približne tri tony tejto látky. Podľa Tellera v tomto prípade zostalo na mieste aj bez dodatočných opatrení 75 percent častíc olova.