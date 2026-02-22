< sekcia Zahraničie
Armáda zabila šéfa drogového kartelu Jalisco, tvrdia médiá
Mexická vláda zatiaľ smrť Osegueru oficiálne nepotvrdila.
Autor TASR
Mexiko 22. februára (TASR) – Mexické bezpečnostné sily zabili najmocnejšieho drogového bosa v krajine Nemesia Rubéna Osegueru Cervantesa, známeho ako „El Mencho“, informovali v nedeľu miestne médiá s odvolaním sa na úrady. Tento bývalý policajt, za ktorého zadržanie ponúkali USA odmenu 15 miliónov dolárov, viedol od roku 2011 drogový kartel Jalisco Nueva Generación (Jalisco nová generácia; CJNG). TASR o tom píše podľa agentúr DPA a AP.
Mexická vláda zatiaľ smrť Osegueru oficiálne nepotvrdila. Podľa médií a vyjadrenia federálneho predstaviteľa pre AP zomrel pri armádnej operácii v štáte Jalisco na západnom pobreží krajiny.
Guvernér štátu Jalisco Pablo Lemus na sociálnej sieti uviedol, že bezpečnostné sily uskutočnili v meste Tapalpa operáciu, ktorá podnietila silnú reakciu údajných členov gangov. Tí niekoľko hodín blokovali cesty horiacimi vozidlami v Jaliscu i ďalších štyroch mexických štátoch, založenie požiarov hlásili aj v lekárňach či obchodoch.
Kartel CJNG patrí k najsilnejším a najrýchlejšie rastúcim zločineckým organizáciám v Mexiku. Vláda Spojených štátov ho vlani vo februári označila za zahraničnú teroristickú organizáciu. Kartel je známy mimoriadnym násilím a útokmi na armádu, pričom využíva aj drony s výbušninami a kladie míny.
Oseguera, známy aj ako „Pán kohútov“, mal 59 rokov. Jeho zločinecký syndikát je podľa úradov nadnárodnou organizáciou s prepojeniami až v Číne či Austrálii. Okrem výroby fentanylu a metamfetamínov ho obviňujú z vydierania, prevádzania migrantov, krádeže ropy a obchodu so zbraňami. Podľa amerických úradov patrí k hlavným dodávateľom kokaínu do USA.
Mexická vláda zatiaľ smrť Osegueru oficiálne nepotvrdila. Podľa médií a vyjadrenia federálneho predstaviteľa pre AP zomrel pri armádnej operácii v štáte Jalisco na západnom pobreží krajiny.
Guvernér štátu Jalisco Pablo Lemus na sociálnej sieti uviedol, že bezpečnostné sily uskutočnili v meste Tapalpa operáciu, ktorá podnietila silnú reakciu údajných členov gangov. Tí niekoľko hodín blokovali cesty horiacimi vozidlami v Jaliscu i ďalších štyroch mexických štátoch, založenie požiarov hlásili aj v lekárňach či obchodoch.
Kartel CJNG patrí k najsilnejším a najrýchlejšie rastúcim zločineckým organizáciám v Mexiku. Vláda Spojených štátov ho vlani vo februári označila za zahraničnú teroristickú organizáciu. Kartel je známy mimoriadnym násilím a útokmi na armádu, pričom využíva aj drony s výbušninami a kladie míny.
Oseguera, známy aj ako „Pán kohútov“, mal 59 rokov. Jeho zločinecký syndikát je podľa úradov nadnárodnou organizáciou s prepojeniami až v Číne či Austrálii. Okrem výroby fentanylu a metamfetamínov ho obviňujú z vydierania, prevádzania migrantov, krádeže ropy a obchodu so zbraňami. Podľa amerických úradov patrí k hlavným dodávateľom kokaínu do USA.