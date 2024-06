Armádne jednotky sa stiahli zo sídla bolívijského prezidenta

La Paz 27. júna (TASR) - Bolívijské armádne jednotky, ktoré sa s ťažkou technikou zhromaždili na námestí v meste La Paz a vstúpili do sídla prezidenta, sa zo svojich pozícií po niekoľkých hodinách stiahli. Ich veliteľa, generála Juana Josého Zuňigu medzičasom zadržala bolívijská polícia. Agentúra AP napísala, že v krajine došlo k zjavne neúspešnému pokusu o štátny prevrat, uvádza TASR.



Jednotky pod vedením jedného z veliteľov armády generála Zuňigu sa zišli na hlavnom námestí Plaza Murillo, kde sa nachádza prezidentský palác. Podľa agentúry Reuters obrnené vozidlo potom narazilo do dverí paláca a vojaci vtrhli dnu.



Arce už predtým na sociálnej sieti X varoval pred "nepravidelnou mobilizáciou niektorých armádnych jednotiek" a vyzval na rešpektovanie demokracie.



"Krajina čelí pokusu o štátny prevrat. Sme tu, pevne v Casa Grande, aby sme čelili každému pokusu o prevrat. Potrebujeme, aby sa bolívijský národ zorganizoval," vyhlásil Arce vo videopríhovore, obklopený ministrami v prezidentskom paláci.



Generála Zuňigu následne konfrontoval na chodbe paláca, čo odvysielala štátna televízia. "Som váš veliteľ a nariaďujem vám, aby ste stiahli svojich vojakov, a túto neposlušnosť nedovolím," povedal Arce.



Zuňiga tvrdil, že krajinu "ovládla elita a vandali, ktorí ju zničili". "Armáda má v úmysle obnoviť skutočnú demokraciu," vyhlásil s tým, že prezidenta Arceho zatiaľ uznáva ako veliteľa ozbrojených síl, ale že "dôjde k výmene ministrov a vlády". Zároveň chcel podľa svojich slov prepustiť "politických väzňov" vrátane bývalej prezidentky Jeanine Áňezovej, ktorú odsúdili v roku 2022 na desať rokov väzenia za porušenie povinností a ústavy.



Arce potom vymenoval nových veliteľov armády, námorníctva a letectva. To zahŕňalo aj pozíciu Zúňigu. Nový šéf armády José Wilson Sánchez následne nariadil jednotkám, aby sa z paláca stiahli.



Spojené štáty americké uviedli, že situáciu v Bolívii monitorujú a vyzvali na zdržanlivosť. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell zase odsúdil akýkoľvek pokus o porušenie ústavného poriadku. Dianie odsúdili aj viacerí lídri krajín Latinskej Ameriky vrátane Brazílie a Mexika. Španielsky premiér Pedro Sánchez vyzval na rešpektovanie demokracie a právneho štátu.