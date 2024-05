Armádny zdroj: Stíhačky F-16 by mohla Ukrajina dostať v júni a júli

Kyjev 10. mája (TASR) — Ukrajina očakáva, že prvé stíhačky F-16 jej budú dodané v júni a júli. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na vysoko postavený zdroj z ukrajinskej armády. Zdroj však nekonkretizoval, ktoré krajiny lietadlá poskytnú.



Niekoľko krajín vrátane Dánska, Holandska, USA a Nórska sa zaviazalo darovať Ukrajine desiatky stíhačiek F-16 na posilnenie jej protivzdušnej obrany. Podľa dohôd mal Kyjev prvé stroje dostať v lete tohto roku po ukončení výcviku ukrajinských pilotov.



V médiách sa už objavili nepotvrdené informácie, že prvých šesť zo 45 amerických stíhačiek F-16, ktoré západní spojenci sľúbili poskytnúť Ukrajine, by tam mohlo doraziť v júli.



Kyjev už dlho požaduje dodanie stíhačiek F-16, ktoré by mu pomohli čeliť ruskej vzdušnej prevahe.



Ukrajinské médiá s odvolaním sa príspevok veliteľa vzdušných síl generálporučíka Mykolu Oleščuka na platforme Telegrame v piatok informovali, že Česká republika odovzdala Kyjevu prvý simulátor pre výcvik pilotov stíhačiek F-16. Jeho hlavný modul už testujú a pripravujú na nasadenie ukrajinskí špecialisti.



Podľa ukrajinského letectva ide o plnohodnotný simulátor so skutočným kokpitom stíhačky F-16. V ďalšej fáze bude namontovaná hydraulika, aby pilot čo najviac cítil realistickosť cvičného letu.