Armádou dosadený premiér Nigeru verí v dohodu so spoločenstvom ECOWAS

Niamey 5. septembra (TASR) — Armádou dosadený premiér Nigeru v pondelok vyhlásil, že dúfa v dohodu s Hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov (ECOWAS), ktoré v júli pohrozilo použitím sily na opätovné dosadenie civilnej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Kontakty so spoločenstvom ECOWAS sme neprerušili, pokračujeme v nich. Vyhliadky na dosiahnutie v nadchádzajúcich dňoch sú dobré," povedal Ali Mahaman Lamine Zeine na tlačovej konferencie v nigerskej metropole Niamey.



Zeine ďalej uviedol, že Niger sa pripravuje aj na prípadný útok. "Bola by to nespravodlivá vojna. Sme odhodlaní brániť sa, ak dôjde k útoku," povedal novinárom.



Kľúčovou otázkou v riešení krízy je časový plán návratu k civilnej vláde. Nigérijský prezident Bola Tinubu, ktorý v súčasnosti predsedá ECOWAS-u, minulý štvrtok navrhol deväťmesačné obdobie, aké mala jeho krajina koncom 90. rokov.



Alžírsko, severný sused Nigeru, navrhlo šesťmesačné prechodné obdobie.



Pučisti v Nigeri, ktorí spomínali trojročné prechodné obdobie, na tieto návrhy zatiaľ nereagovali.



Vzbúrení vojaci zvrhli 26. júla demokraticky zvoleného nigerského prezidenta Mohameda Bazouma a rýchlo sa chopili moci. Bazoum je od prevratu držaný v domácom väzení v hlavnom meste Niamey.