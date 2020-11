Arméni pred odchodom z Karabachu podpaľujú svoje domy

Stepanakert 13. novembra (TASR) - Obyvatelia viacerých okresov medzinárodne neuznanej Náhornokarabašskej republiky, ktoré by v súlade s trojstranným vyhlásením mali pripadnúť Azerbajdžanu, začali podpaľovať svoje domy. Informovala o tom v piatok agentúra Interfax.



Videozáznamy a fotografie zachytávajúce horiace domy sa objavili aj na sociálnych sieťach. Podľa Interfaxu sa pre zničenie svojich domov, obchodov a iných nehnuteľností pred odchodom do iného regiónu rozhodli najmä obyvatelia okresov Lačin, Kelbadžar či Agdam.



V súlade s trilaterálnou dohodou bude okres Agdam vrátený Azerbajdžanu do 20. novembra. Do 15. novembra vráti Arménsko okres Kelbadžar a do 1. decembra okres Lačin.



Spomínaná dohoda bola prijatá v noci na 10. novembra po tom, čo arménsky premiér Nikol Pašinjan spolu s prezidentmi Ruska a Azerbajdžanu - Vladimirom Putinom a Ilhamom Alijevom - podpísali trojstranné vyhlásenie o prímerí a presune ruských jednotiek na kontaktnú líniu do Náhorného Karabachu, kde budú monitorovať dodržiavanie prímeria.



Táto dohoda je mnohými Arménmi vnímaná ako kapitulácia a v Arménsku po jej podpísaní vypukli protesty, ktorých účastníci žiadajú Pašinjanovu demisiu a vypovedanie dohody. Štvrtkový protest rozohnala polícia.



Na piatok je v Jerevane naplánované nové zhromaždenie opozície, ktorého účastníci budú požadovať demisiu predsedu vlády.



Vládne úrady medzičasom zadržali najmenej 15 lídrov opozície, ktorá žiada Pašinjanov odchod z funkcie.