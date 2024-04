Arméni protestovali proti plánu vrátiť Azerbajdžanu štyri dediny

Jerevan 22. apríla (TASR) - Na severe Arménska sa v pondelok uskutočnil protest proti plánom arménskej vlády vrátiť Azerbajdžanu štyri dediny v rámci úsilia o dosiahnutie mierovej dohody. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na miestne médiá.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan potvrdil, že Arménsko vráti Azerbajdžanu štyri pohraničné dediny, ktoré obsadilo začiatkom 90. rokov. Obyvatelia v danej oblasti sa však obávajú, že ich proces demarkácie izoluje.



Obyvatelia pohraničnej dediny Voskepar sa na protest rozhodli zorganizovať demonštráciu. Miestne médiá napísali, že najmenej 100 ľudí nakrátko zablokovalo hlavnú cestu spájajúcu Arménsko s Gruzínskom a pokúsilo sa zastaviť odmínovacie práce pozdĺž hranice s Azerbajdžanom.



Arménsky Vyšetrovací výbor informoval, že na proteste bolo zadržaných sedem členov organizácie vojnových veteránov Bojové bratstvo, ktorá sídli v Jerevane.



Pohraničná oblasť, v ktorej leží aj dedina Voskepar, má pre Arménsko strategický význam, keďže cez ňu prechádza diaľnica do Gruzínska, ktorá je životne dôležitá pre zahraničný obchod krajiny.



Arménsko a Azerbajdžan viedli začiatkom 90. rokov a v roku 2020 dve vojny o región Náhorný Karabach, ktorý podľa medzinárodného práva patrí Azerbajdžanu, no obývali ho prevažne Arméni. Situácia sa dramaticky zmenila v prospech Azerbajdžanu vlani v septembri, keď jeho sily uskutočnili bleskovú ofenzívu. Z oblasti po jej skončení ušli do Arménska tisíce karabašských Arménov.