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Arménska opozícia žiada o prepočítanie hlasov z parlamentných volieb
V parlamentných voľbách, ktoré sa v Arménsku konali 7. júna, získala Pašinjanova vládnuca strana Občianska zmluva 49,8 percenta hlasov, čo je výrazný náskok pred 23,3 percentami Silného Arménska.
Autor TASR
Jerevan 12. júna (TASR) - Najväčšia opozičná strana v Arménsku v piatok požiadala o prepočítanie hlasov odovzdaných v nedávnych parlamentných voľbách, ktoré podľa priebežných výsledkov presvedčivo vyhral súčasný prozápadný premiér Nikol Pašinjan, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Strana Silné Arménsko, ktorá presadzuje užšie vzťahy s Ruskom a vo voľbách skončila na druhom mieste, tvrdí, že hlasovanie bolo poznačené „nezrovnalosťami“.
Zástupca strany Aram Vardevanjan po podaní odvolania pred novinármi vyhlásil, že „Ústredná volebná komisia (ÚVK) je povinná nariadiť prepočítanie hlasov s prihliadnutím na zistené okolnosti a rozsah možných porušení“ zákona o voľbách. Dodal, že ÚVK by podľa jeho názoru mala zároveň prerokovať otázku opakovania hlasovania pre prípad, že prepočet hlasov ovplyvní celkové výsledky volieb.
Výsledky parlamentných volieb chcú napadnúť aj ďalšie dve opozičné strany – Prosperujúce Arménsko a Aliancia Arménska.
Stranu Silné Arménsko vedie miliardár Samvel Karapetjan, ktorý bol pred rokom vzatý do domáceho väzenia a ktorý svoj prípad označuje za politicky motivovaný.
V parlamentných voľbách, ktoré sa v Arménsku konali 7. júna, získala Pašinjanova vládnuca strana Občianska zmluva 49,8 percenta hlasov, čo je výrazný náskok pred 23,3 percentami Silného Arménska.
Pašinjan, ktorý sa dostal k moci po zamatovej revolúcii v roku 2018, sa snaží vyslobodiť svoju krajinu spod vplyvu Ruska. Aj preto jeho úspech vo voľbách vyvolal kritiku zo strany Moskvy, ktorá tvrdí, že hlasovanie bolo poznačené zasahovaním Západu a tlakom na opozíciu.
Analytici však obvinili Rusko, že v súvislosti s voľbami v Arménsku šírilo v online priestore rôzne dezinformácie a proruské naratívy, ktoré vykresľovali spoluprácu so Západom ako nebezpečnú. Moskva je tiež podozrivá z hackerských útokov.
V tejto hornatej kaukazskej krajine má vojenskú základňu a patrí medzi hlavných obchodných partnerov Jerevanu.
Napriek tomu, že Arménsko v roku 2024 zmrazilo svoju účasť v bezpečnostnej aliancii vedenej Ruskom, zostalo v ekonomickom spoločenstve, lebo Pašinjan sa snažil udržiavať s Moskvou pragmatické vzťahy a v tomto trende chce pokračovať. Kremeľ však upozornil na nezlučiteľnosť členstva Arménska v týchto a zároveň v západných inštitúciách.
Krátko pred parlamentnými voľbami Rusko zakázalo dovoz niekoľkých druhov arménskych produktov. Odvolalo sa na porušenie ruských fytosanitárnych predpisov.
Strana Silné Arménsko, ktorá presadzuje užšie vzťahy s Ruskom a vo voľbách skončila na druhom mieste, tvrdí, že hlasovanie bolo poznačené „nezrovnalosťami“.
Zástupca strany Aram Vardevanjan po podaní odvolania pred novinármi vyhlásil, že „Ústredná volebná komisia (ÚVK) je povinná nariadiť prepočítanie hlasov s prihliadnutím na zistené okolnosti a rozsah možných porušení“ zákona o voľbách. Dodal, že ÚVK by podľa jeho názoru mala zároveň prerokovať otázku opakovania hlasovania pre prípad, že prepočet hlasov ovplyvní celkové výsledky volieb.
Výsledky parlamentných volieb chcú napadnúť aj ďalšie dve opozičné strany – Prosperujúce Arménsko a Aliancia Arménska.
Stranu Silné Arménsko vedie miliardár Samvel Karapetjan, ktorý bol pred rokom vzatý do domáceho väzenia a ktorý svoj prípad označuje za politicky motivovaný.
V parlamentných voľbách, ktoré sa v Arménsku konali 7. júna, získala Pašinjanova vládnuca strana Občianska zmluva 49,8 percenta hlasov, čo je výrazný náskok pred 23,3 percentami Silného Arménska.
Pašinjan, ktorý sa dostal k moci po zamatovej revolúcii v roku 2018, sa snaží vyslobodiť svoju krajinu spod vplyvu Ruska. Aj preto jeho úspech vo voľbách vyvolal kritiku zo strany Moskvy, ktorá tvrdí, že hlasovanie bolo poznačené zasahovaním Západu a tlakom na opozíciu.
Analytici však obvinili Rusko, že v súvislosti s voľbami v Arménsku šírilo v online priestore rôzne dezinformácie a proruské naratívy, ktoré vykresľovali spoluprácu so Západom ako nebezpečnú. Moskva je tiež podozrivá z hackerských útokov.
V tejto hornatej kaukazskej krajine má vojenskú základňu a patrí medzi hlavných obchodných partnerov Jerevanu.
Napriek tomu, že Arménsko v roku 2024 zmrazilo svoju účasť v bezpečnostnej aliancii vedenej Ruskom, zostalo v ekonomickom spoločenstve, lebo Pašinjan sa snažil udržiavať s Moskvou pragmatické vzťahy a v tomto trende chce pokračovať. Kremeľ však upozornil na nezlučiteľnosť členstva Arménska v týchto a zároveň v západných inštitúciách.
Krátko pred parlamentnými voľbami Rusko zakázalo dovoz niekoľkých druhov arménskych produktov. Odvolalo sa na porušenie ruských fytosanitárnych predpisov.