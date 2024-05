Arménska polícia zadržala na protivládnom proteste v Jerevane 26 ľudí

Jerevan 30. mája (TASR) - Vyše dve desiatky demonštrantov zadržala v piatok arménska polícia na protivládnom proteste, ktorý sa konal v hlavnom meste Jerevan proti územným ústupkom premiéra Nikolu Pašinjana voči Azerbajdžanu, informuje agentúra AFP.



Stovky demonštrantov sa tam v piatok zišli pred ministerstvom zahraničných vecí. Protest viedol Bagrat Galstanjan, donedávna biskup arménskej apoštolskej cirkvi pre diecézu Tavuš, na ktorej území sa nachádzajú štyri dediny nedávno odovzdané Azerbajdžanu.



Ministerstvo vnútra neskôr informovalo, že na zhromaždení bolo "zadržaných 26 občanov".



Galstanjan sa snaží dosiahnuť spustenie procesu ústavnej žaloby proti Pašinjanovi. V pondelok sa dokonca dočasne vzdal svojej funkcie biskupa, aby sa mohol v budúcnosti uchádzať o post premiéra, na ktorom by ho radi videli odporcovia vlády, najmä hnutie Tavuš za vlasť. V súlade s arménskymi zákonmi by však túto funkciu nemohol zastávať, nakoľko má dvojaké arménsko-kanadské občianstvo.



Opozičné strany zároveň nemajú v parlamente dostatok hlasov na začatie tzv. impeachmentu, o ktorý sa snažia. Pozícia súčasného premiéra je tak napriek protestom a snahe Galstanjana a opozície podľa AFP nateraz neotrasiteľná.



Arménsko a Azerbajdžan viedli začiatkom 90. rokov a v roku 2020 dve vojny o región Náhorný Karabach, ktorý podľa medzinárodného práva patrí Azerbajdžanu, no ovládali ho arménski separatisti.



Situácia sa dramaticky zmenila v prospech Azerbajdžanu vlani v septembri, keď jeho sily uskutočnili bleskovú ofenzívu. Po jej skončení z Karabachu do Arménska ušli tisíce karabašských Arménov.



V polovici apríla tohto roku Arménsko a Azerbajdžan zároveň uzavreli dohody o delimitácii hraníc, podľa ktorých má Azerbajdžanu pripadnúť časť územia zmienenej arménskej oblasti Tavuš a Jerevan sa vzdá aj štyroch neobývaných pohraničných obcí. Dohoda vyvolala v Jerevane masové protesty.