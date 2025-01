Arménska vláda schválila návrh zákona o možnom členstve krajiny v EÚ

Jerevan 9. januára (TASR) - Arménska vláda vo štvrtok schválila návrh zákona, na základe ktorého sa krajina bude uchádzať o členstvo v Európskej únii (EÚ). TASR píše podľa správ agentúry Reuters a spravodajského portálu Politico.



Návrh zákona je výsledkom úspešnej petície a jeho predloženie parlamentu miestni predstavitelia označili za "začiatok prístupového procesu Arménskej republiky do Európskej únie".



Arménsky premiér Nikol Pašinjan vo štvrtok zdôraznil, že verejnosť by zatiaľ nemala mať veľké očakávania. "Prijatie zákona neznamená doslovný vstup Arménska do EÚ... o tom sa môže rozhodnúť len v referende," dodal.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry TASS uviedol, že nie je možné "byť členom dvoch rôznych organizácií". Narážal na arménske členstvo v Eurázijskej ekonomickej únii (EAEÚ). "Tu existuje špecifický colný priestor, zóna voľného pohybu tovaru a služieb, ľudí a finančných prostriedkov, zatiaľ čo tam sú normy iné," dodal.



Brusel na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.



Vzťahy Arménska s EÚ sa v poslednom období zlepšili, vstup do nej však podľa Reuters nebude jednoduchý. Kaukazská krajina s 2,7 milióna obyvateľmi nemá s EÚ spoločnú hranicu a stále je značne závislá na Rusku. Na jej území má tiež Rusko vojenskú základňu.



Arménsko je dlhodobo v konflikte s Azerbajdžanom, ktorý je hlavným dodávateľom plynu do členských krajín EÚ a viedli tiež spolu niekoľko vojen.



Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev tento týždeň vyhlásil, že Arménsko predstavuje "fašistickú" hrozbu, ktorú treba zničiť. Podľa Jerevanu toto označenie môže byť predohrou k novému ozbrojenému konfliktu.