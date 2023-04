Arménske úrady nemajú v úmysle zadržať Putina na základe zatykača ICC

Jerevan/Londýn 2. apríla (TASR) - Arménske orgány činné v trestnom konaní "nemajú v úmysle ani vôľu" zatknúť ruského prezidenta Vladimira Putina na základe zatykača Medzinárodného trestného súdu (ICC) - a to napriek ratifikácii Rímskeho štatútu, uviedol podpredseda arménskeho parlamentu Hakob Aršakjan. Informovala o tom v nedeľu britská stanica BBC citovaná agentúrou TASR.



BBC pripomenula, že arménsky ústavný súd 24. marca rozhodol, že záväzky zakotvené v Rímskom štatúte ICC sú v súlade s arménskou ústavou.



Teoreticky by tento právny stav mal viesť k tomu, že ruský prezident Vladimir Putin a ruská ombudsmanka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová by mohli byť počas svojej prípadnej návštevy v Arménsku zadržaní na základe zatykača ICC.



ICC vydal na nich zatykač ešte 17. marca. Vo vyhlásení ICC sa uvádza, že sú "údajne zodpovední za vojnové zločiny súvisiace s nezákonnou deportáciou obyvateľstva (detí) z okupovaných území Ukrajiny na územie Ruskej federácie".



Aršakjan však v rozhovore - bez toho, aby priamo spomenul Putina alebo ICC - zdôraznil, že "rozhodnutie (arménskeho) ústavného súdu nikoho neuznáva vinným, v žiadnej veci, a nevyžaduje kroky na zatknutie žiadnej osoby".



Arménsky politik tiež uviedol: "Vypočuli sme si obavy, ktoré vyjadrilo Rusko, a myslím si, že budeme schopní dosiahnuť, aby zabezpečenie ďalšieho procesu súvisiaceho s Rímskym štatútom nepoškodilo strategické vzťahy medzi Arménskom a Ruskom."



Narážal tým na nedávne vyjadrenie Moskvy, ktorá Jerevan varovala pred mimoriadne negatívnymi dôsledkami pre dvojstranné vzťahy, ak Arménsko pristúpi k Rímskemu štatútu, sumarizovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Podpredseda arménskeho parlamentu pripustil, že Jerevan by mohol s Moskvou uzavrieť dohodu, podľa ktorej Rímsky štatút neovplyvní vzťahy medzi oboma krajinami.



Podľa Aršakjana Arménsko nedávno uzavrelo podobnú dohodu s inou krajinou. O aký štát ide, politik neuviedol.