Arménsko a Azerbajdžan sa dohodli na úsekoch spoločnej hranice

Jerevan 16. mája (TASR) - Arménsko a Azerbajdžan dospeli k dohode o sporných úsekoch svojej spoločnej hranice. Podľa agentúry AFP ide o ďalší krok smerom k normalizácii vzťahov medzi týmito dávnymi nepriateľmi.



Cieľom dohody je vytýčenie hranice na sporných úsekoch s "právne platnou medzirepublikovou hranicou, ktorá existovala v Sovietskom zväze v čase jeho rozpadu," uvádza sa vo vyhlásení.



V polovici apríla Arménsko a Azerbajdžan uzavreli dohody o delimitácii hraníc, podľa ktorých by v prvej fáze mala časť územia arménskej oblasti Tavuš pripadnúť Azerbajdžanu. Jerevan sa tak musí v prospech Baku vzdať štyroch štyroch pohraničných dedín, ktoré Arménsko zabralo ešte v 90. rokoch 20. storočia.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan na štvrtkovom zasadnutí kabinetu vyzdvihol dohodu o sporných úsekoch hranice ako "veľmi dôležitý míľnik pre ďalšie posilnenie suverenity a nezávislosti Arménska".



Objasnil, že "prvýkrát od získania nezávislosti (od Sovietskeho zväzu v roku 1991) má naša republika oficiálne vymedzenú hranicu". Podľa neho sa takto posilní bezpečnosť a stabilita Arménska.



Územie, s ktorého odstúpením Arménsko súhlasilo, má pritom pre túto vnútrozemskú krajinu strategický význam, lebo ním prechádzajú úseky dôležitej diaľnice do Gruzínska.



Pašinjan povedal, že Arménsko v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov postaví v oblasti nové cesty a pohraničná stráž oboch krajín bude pozdĺž novodefinovanej hranice rozmiestnená do 10 dní.



Plány na vymedzenie hraníc s Azerbajdžanom vyvolali v Arménsku tisíce zhromaždení, opozícia žiadala odstúpenie premiéra Pašinjana. Lídrom protestov bol biskup arménskej apoštolskej cirkvi pre diecézu Tavuš Bagrat Galstanjan, ktorý súčasne vedie hnutie Tavuš za vlasť. Galstanjan avizoval, že sa bude usilovať peesadiť v parlamente odvolanie premiéra prostredníctvom impeachmentu.



V čase protivládnych zhromaýdení sa 11. mája v Kazachstane uskutočnili rokovania ministrov zahraničných vecí Azerbajdžanu a Arménska, ktorí diskutovali o uzavretí mierovej zmluvy.



Arménsko a Azerbajdžan viedli začiatkom 90. rokov a v roku 2020 dve vojny o región Náhorný Karabach, ktorý podľa medzinárodného práva patrí Azerbajdžanu, no ovládali ho arménski separatisti.



Situácia sa dramaticky zmenila v prospech Azerbajdžanu vlani v septembri, keď jeho sily uskutočnili bleskovú ofenzívu. Z oblasti po jej skončení ušli do Arménska tisíce karabašských Arménov.