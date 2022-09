Arménsko a Azerbajdžan sa dohodli na prímerí

Jerevan 15. septembra (TASR) - Po dvoch dňoch ťažkých bojov medzi Azerbajdžanom a Arménskom sa v stredu podľa vyjadrení arménskych zdrojov podarilo dosiahnuť medzi oboma stranami prímerie. TASR správu prevzala od agentúry DPA a APA.



Prímerie začalo platiť od 20.00 h miestneho času (18.00 SELČ), oznámil tajomník arménskej bezpečnostnej rady Armen Grigorjan v hlavnom meste Jerevan.



"Za účasti medzinárodného spoločenstva sa dospelo k dohode o prímerí," spresnil. Azerbajdžan to doposiaľ nepotvrdil.



Arménske ministerstvo obrany v stredu vo večerných hodinách oznámilo, že ostreľovanie utíchlo, píše DPA.



Počas bojov, ktoré vypukli v noci z pondelka na utorok, zahynulo podľa arménskeho premiéra Nikola Pašinjana viac než 100 Arménov. Pašinjan v parlamente vyhlásil, že 50 kilometrov štvorcových územia krajiny je v rukách protivníka. Azerbajdžanská strana hovorila o 54 obetiach v radoch svojich ozbrojených síl.



Napriek zjavne dosiahnutému prímeriu sa však arménske vedenie v dôsledku útokov Azerbajdžanu dostalo pod tlak. Tisícky demonštrantov v hlavnom meste Jerevan požadovalo v stredu večer odstúpenie premiéra Pašinjana, ktorému vyčítali prílišnú zhovievavosť voči Baku, spresňuje DPA.



Arménsko kvôli útoku požiadalo o pomoc Rusko. Moskva je však v súčasnosti zaneprázdnená vojenskou inváziou na Ukrajine. V utorok rozhodla aliancia bývalých sovietskych republík iba o vyslaní prieskumnej misie do oblasti konfliktu. Misia by na miesto mala doraziť vo štvrtok.



V prípade najnovších bojov ide o najhoršiu vojenskú eskaláciu medzi oboma postsovietskymi krajinami od druhej vojny o Náhorný Karabach z jesene 2020, počas ktorej zahynulo viac ako 6500 ľudí.