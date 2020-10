Arménsko a Azerbajdžan sa znova obvinili z porušovania prímeria

Baku/Jerevan 11. októbra (TASR) - Len deň po tom, ako v oblasti sporného regiónu Náhorný Karabach nadobudlo platnosť dohodnuté prímerie, sa Arménsko a Azerbajdžan v nedeľu znova obvinili z nových útokov. Informovali o tom agentúra AFP a Reuters.



Azerbajdžan uviedol, že arménske sily v noci opätovne ostreľovali mesto Gjandža, druhé najväčšie v krajine. Podľa vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí pri útoku zahynulo v obytnej štvrti sedem ľudí a 33 ďalších utrpelo zranenia.



Fotograf agentúry Reuters v Gjandži videl, ako záchranári ráno vynášajú jedného mŕtveho z trosiek obytnej budovy, ktorá bola takmer zrovnaná so zemou. Vážne škody boli aj na budovách a autách v okolí.



Arménske ministerstvo obrany označilo tvrdenia o útoku za "úplnú lož" a obvinilo Azerbajdžan z toho, že pokračuje v ostreľovaní obývaných oblastí v Náhornom Karabachu vrátane jeho hlavného mesta Stepanakert.



Novinár AFP v Stepanakerte, administratívnom centre medzinárodne neuznanej Náhornokarabašskej republiky, uviedol, že počas noci bolo počuť hlasné výbuchy.



Arménsko a Azerbajdžan sa dohodli na prímerí od sobotňajšieho poludnia miestneho času na vyše desaťhodinových rokovaniach, ktoré sa skončili v noci na sobotu v Moskve. Išlo o prvý diplomatický kontakt oboch krajín po opätovnom vypuknutí bojov v oblasti Náhorného Karabachu z konca septembra.



Dve bývalé sovietske republiky na celé desaťročia uviazli v konflikte o Náhorný Karabach, etnicky arménsku oblasť, ktorá sa odtrhla od Azerbajdžanu vo vojne v 90. rokoch. Konflikt si vyžiadal približne 30.000 obetí na životoch.



Ťažké boje v tejto oblasti prepukli opäť 27. septembra, pričom odvtedy zomrelo už viac ako 300 ľudí vrátane civilistov. Nové zrážky vyvolali obavy z vypuknutia úplnej vojny, do ktorej by mohli byť zatiahnuté aj regionálne veľmoci Turecko a Rusko.