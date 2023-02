Arménsko a Turecko po 35 rokoch otvorili hraničný priechod Alican

Istanbul 11. februára (TASR) - Arménsko a Turecko v sobotu po 35 rokoch po prvý raz otvorili hraničný priechod medzi oboma krajinami pre dodávky humanitárnej pomoci do oblasti postihnutej ničivým zemetrasením. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Päť nákladných áut s dodávkami pomoci vrátane potravín a vody dorazilo do Turecka z hraničného priechodu Alican, napísal na sociálnej sieti Twitter osobitný vyslanec Turecka pre dialóg s Arménskom Serdar Kilič.



Štátna tlačová agentúra Anadolu uviedla, že hraničný priechod otvorili krajiny prvýkrát od roku 1988. Vtedy Turecko poslalo pomoc do Arménska po tom, čo krajinu zasiahlo zemetrasenie, ktoré si vyžiadalo 25.000 až 30.000 obetí.



Kilič poďakoval Arménsku a podpredsedovi arménskeho parlamentu Rubenovi Rubinjanovi. Dodal, že zásielka pomoci obsahovala aj lieky.



Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na pondelok. Nešťastie si v oboch krajinách podľa miestnych úradov vyžiadalo už viac ako 24.000 obetí.



Arménsko a Turecko neudržiavajú vzájomné diplomatické vzťahy a hranice medzi nimi sú od roku 1993 uzatvorené.



Podľa historikov došlo počas prvej svetovej vojny k systematickému vyvraždeniu približne 1,5 milióna Arménov zo strany vtedajšej Osmanskej ríše. Turecko ako jej nástupca síce priznáva masakry 300.000 až 500.000 Arménov, odmieta však ich označenie za genocídu.



Turecko je hlavným politickým i vojenským spojencom Azerbajdžanu. Proti tejto bývalej sovietskej republike bojuje Arménsko už celé desaťročia o Náhorný Karabach, ktorý je väčšinovo obývaný etnickými Arménmi.