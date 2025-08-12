< sekcia Zahraničie
Arménsko a USA začali spoločné vojenské cvičenia
Vojenské manévre sa konajú od 12. do 20. augusta a zapájajú sa do nich príslušníci arménskych mierových brigád, americkej armády v Európe a Afrike a Národnej gardy Kansasu.
Autor TASR
Jerevan 12. augusta (TASR) - V utorok sa v Arménsku začali spojené arménsko-americké vojenské cvičenia, ktoré budú prebiehať do 20. augusta. Cieľom ja posilniť výmenu informácií, spoluprácu či pripravenosť mierových jednotiek. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry Armenpress.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili prvý námestník ministra obrany, náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Arménska či veľvyslankyňa USA Kristina Kvienová a mnohí ďalší vysokopostavení vojenskí predstavitelia, uviedlo arménske ministerstvo obrany v tlačovej správe. Počas ceremónie zazneli štátne hymny oboch krajín, ako aj oficiálna hymna cvičení.
Vojenské manévre sa konajú od 12. do 20. augusta a zapájajú sa do nich príslušníci arménskych mierových brigád, americkej armády v Európe a Afrike a Národnej gardy Kansasu.
Cieľom je zlepšiť spoluprácu a efektívnu výmenu informácií počas medzinárodných mierových misií, vymeniť si osvedčené postupy v oblasti riadenia a taktickej komunikácie a zlepšiť pripravenosť arménskych mierových jednotiek. Program cvičenia zahŕňa aj prípravu a podniknutie mierových operácií s dôrazom na postupy lekárskej evakuácie.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili prvý námestník ministra obrany, náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Arménska či veľvyslankyňa USA Kristina Kvienová a mnohí ďalší vysokopostavení vojenskí predstavitelia, uviedlo arménske ministerstvo obrany v tlačovej správe. Počas ceremónie zazneli štátne hymny oboch krajín, ako aj oficiálna hymna cvičení.
Vojenské manévre sa konajú od 12. do 20. augusta a zapájajú sa do nich príslušníci arménskych mierových brigád, americkej armády v Európe a Afrike a Národnej gardy Kansasu.
Cieľom je zlepšiť spoluprácu a efektívnu výmenu informácií počas medzinárodných mierových misií, vymeniť si osvedčené postupy v oblasti riadenia a taktickej komunikácie a zlepšiť pripravenosť arménskych mierových jednotiek. Program cvičenia zahŕňa aj prípravu a podniknutie mierových operácií s dôrazom na postupy lekárskej evakuácie.