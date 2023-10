Arménsko chce do konca roka podpísať mierovú dohodu s Azerbajdžanom

Jerevan 17. októbra (TASR) — Arménsky premiér Nikol Pašinjan v utorok povedal, že Jerevan je pripravený podpísať do konca roka mierovú dohodu s Azerbajdžanom a zaručiť bezpečnosť všetkých azerbajdžanských občanov na svojom území. Informuje o tom agentúra Reuters citujúca zo správy ruskej štátnej agentúry TASS.



Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril minulý týždeň presvedčenie, že mierová dohoda medzi Arménskom a Azerbajdžanom je dosiahnuteľná, ak obe strany prejavia dobrú vôľu. Podľa Reuters tým však bagatelizoval problémy s dosiahnutím dohody o spoločných hraniciach.



Azerbajdžan prevzal 20. septembra kontrolu nad územím Náhorného Karabachu. Stalo sa tak po bleskovej vojenskej operácii, po ktorej Azerbajdžan avizoval, že bude stíhať "zločineckú" arménsku separatistickú vládu.



Karabach bol aj predtým oficiálne súčasťou Azerbajdžanu, no od začiatku 90. rokov bol pod kontrolou Arménov tvoriacich až donedávna väčšinu z jeho 120.000 obyvateľov. Po dobytí Karabachu Azerbajdžanom utiekla odtiaľ do Arménska väčšina etnických Arménov.