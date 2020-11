Arménsko dostalo viac času na odovzdanie okresu Kelbadžar Azerbajdžanu

Jerevan 15. novembra (TASR) - Azerbajdžan vyhovel žiadosti Arménska o predĺženie konečného termínu na odovzdanie kontroly nad okresom Kelbadžar o desať dní do 25. novembra. V nedeľu to oznámil poradca azerbajdžanského prezidenta Hikmet Hadžijev, informuje agentúra AFP.



"Arménske orgány predložili žiadosť prostredníctvom ruskej strany," uviedol Hadžijev, ktorého cituje agentúra TASS. Arménsko žiadosť o predĺženie odôvodnilo tým, že na jedinej ceste ktorá vedie z Kelbadžaru do Arménska sa vytvorila dopravná zápcha, keďže táto cesta je príliš úzka, priblížil Hadžijev.



Okres Kelbadžar, ktorý v roku 1993 obsadili jednotky medzinárodne neuznanej Náhornokarabašskej republiky, malo Arménsko pôvodne odovzdať do nedele 15. novembra. Okres Agdam musí odovzdať podľa pôvodného plánu do 20. novembra a okres Lačin do 1. decembra.



Arménsko sa zaviazalo Azerbajdžanu odovzdať kontrolu nad viacerými okresmi v súlade s trilaterálnou dohodou, ktorú 9. novembra podpísali ruský prezident Vladimir Putin, azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a arménsky premiér Nikol Pašinjan. Zmluva ukončila šesťtýždňový konflikt o sporné územie Náhorný Karabach.



Táto dohoda je mnohými Arménmi vnímaná ako kapitulácia a v Arménsku po jej podpísaní vypukli protesty, ktorých účastníci žiadajú Pašinjanovu demisiu a vypovedanie dohody. Obyvatelia niektorých okresov, ktoré majú pripadnúť Azerbajdžanu, podpaľujú svoje domy.