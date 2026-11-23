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Arménsko navrhlo novú ústavu
Arménsko a Azerbajdžan od konca 80. rokov prerušovane viedli niekoľko vojen najmä o horský región Náhorný Karabach, kde prevažovali Arméni, hoci ide o azerbajdžanské územie.
Autor TASR
Jerevan 23. novembra (TASR) - Arménsko v pondelok zverejnilo návrh novej ústavy, v ktorom je v rámci procesu urovnávania sporov so susedným Azerbajdžanom zmenená súčasná preambulu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Arménsko a Azerbajdžan od konca 80. rokov prerušovane viedli niekoľko vojen najmä o horský región Náhorný Karabach, kde prevažovali Arméni, hoci ide o azerbajdžanské územie. Baku po nečakanej ofenzíve celé územie ovládlo v septembri 2023. Vlani v auguste s pomocou Spojených štátov obe krajiny podpísali mierovú zmluvu. Arménsko a Azerbajdžan odvtedy začali obnovovať obchodné väzby a tvrdia, že sú v stave „skutočného mieru“.
Prekážkou pre podpis formálnej mierovej dohody bola pre Azerbajdžan preambula arménskej ústavy, ktorá obsahuje odkaz na iný dokument zo sovietskej éry vyzývajúci na znovuzjednotenie Arménska a Náhorného Karabachu. Nový návrh ústavy v preambule vynecháva odkaz, ktorý Azerbajdžanu prekážal.
Arménsky premiér Nikol Pašinjan kvôli tomu čelí kritike opozície aj niektorých častí verejnosti. Obviňujú ho najmä z toho, že kapituloval po poslednej vojne z roku 2023 proti Azerbajdžanu.
Pašinjanova strana Občianska zmluva nemá v parlamente ústavnú väčšinu a na schválenie vyhlásenia ústavného referenda potrebuje presvedčiť najmenej šiestich opozičných poslancov. O znení novej ústavy sa tiež bude verejne diskutovať.
Arménsko a Azerbajdžan od konca 80. rokov prerušovane viedli niekoľko vojen najmä o horský región Náhorný Karabach, kde prevažovali Arméni, hoci ide o azerbajdžanské územie. Baku po nečakanej ofenzíve celé územie ovládlo v septembri 2023. Vlani v auguste s pomocou Spojených štátov obe krajiny podpísali mierovú zmluvu. Arménsko a Azerbajdžan odvtedy začali obnovovať obchodné väzby a tvrdia, že sú v stave „skutočného mieru“.
Prekážkou pre podpis formálnej mierovej dohody bola pre Azerbajdžan preambula arménskej ústavy, ktorá obsahuje odkaz na iný dokument zo sovietskej éry vyzývajúci na znovuzjednotenie Arménska a Náhorného Karabachu. Nový návrh ústavy v preambule vynecháva odkaz, ktorý Azerbajdžanu prekážal.
Arménsky premiér Nikol Pašinjan kvôli tomu čelí kritike opozície aj niektorých častí verejnosti. Obviňujú ho najmä z toho, že kapituloval po poslednej vojne z roku 2023 proti Azerbajdžanu.
Pašinjanova strana Občianska zmluva nemá v parlamente ústavnú väčšinu a na schválenie vyhlásenia ústavného referenda potrebuje presvedčiť najmenej šiestich opozičných poslancov. O znení novej ústavy sa tiež bude verejne diskutovať.