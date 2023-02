Arménsko odovzdalo Azerbajdžanu návrh na uzavretie mierovej dohody

Jerevan 16. februára (TASR) - Arménsko odovzdalo Azerbajdžanu plán na uzavretie komplexnej mierovej dohody, ktorá by ukončila desaťročia trvajúci konflikt oboch krajín o región Náhorný Karabach. Oznámil to vo štvrtok arménsky premiér Nikol Pašinjan, ktorého citovala agentúra AFP.



Obe tieto postsovietske republiky viedli o Náhorný Karabach, horskú oblasť Azerbajdžanu obývanú prevažne Arménmi, už dve vojny. Druhá karabašská vojna – z jesene 2020 – si vyžiadala približne 6500 obetí, kým boje neukončilo prímerie vyrokované Ruskom, v dôsledku ktorého prišlo Arménsko o rozsiahle územia.



Snahy medzinárodného spoločenstva o trvalé mierové urovnanie tohto konfliktu zatiaľ neboli úspešné.



Pašinjan vo štvrtok oznámil, že Jerevan tento týždeň ukončil "ďalšiu fázu prípravy projektu mierovej dohody a nadviazania (diplomatických) vzťahov" s Baku.



"Azerbajdžanu bol odovzdaný projekt komplexnej dohody," povedal prezident na štvrtkovom zasadnutí arménskej vlády. Ak bude dokument pre Azerbajdžan akceptovateľný a podpísaný, mal by podľa Pašinjana "priniesť trvalý mier".



Toto vyhlásenie prichádza v období, keď medzi oboma znepriatelenými krajinami opäť narastá napätie, a to pre azerbajdžanskú blokádu tzv. Lačinského koridoru. Ide o jedinú cestu, ktorá spája Arménsko s Náhorným Karabachom.



Jerevan v tejto súvislosti obviňuje Baku zo snáh o etnickú čistku, respektíve vyhnanie karabašských Arménov, ktorým v dôsledku blokády dochádzajú potraviny, lieky i pohonné hmoty.



Blokádu oficiálne uskutočňujú len azerbajdžanskí aktivisti protestujúci proti nelegálnej ťažbe surovín. Podľa Arménska však ide o akciu podporovanú azerbajdžanskou vládou, čo však Baku popiera.