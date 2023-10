Arménsko oficiálne uznalo jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu

Jerevan 14. októbra (TASR) - Arménsky prezident Vahagn Chačaturjan v sobotu oznámil, že napriek varovaniam zo strany Ruska podpísal ratifikáciu Rímskeho štatútu, na ktorého základe bol vytvorený Medzinárodný trestný súd (ICC). TASR informuje podľa agentúry AFP.



Chačaturjanov úrad vydal vyhlásenie s tým, že prezident podpísal zmluvu zároveň "s retroaktívnym uznaním jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu Arménskou republikou."



Arménsky ústavný súd ešte v marci tohto roka rozhodol, že záväzky stanovené Rímskym štatútom, na ktorého základe bol vytvorený Medzinárodný trestný súd (ICC), sú v súlade so základnými zákonmi krajiny.



Došlo k tomu týždeň po tom, čo ICC v Haagu vydal zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina, ako aj na ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú pre podozrenia z vojnových zločinov najmä v súvislosti s násilnou deportáciou detí z okupovaných území Ukrajiny do Ruska.



Rusko neuznáva jurisdikciu ICC. Od roku 2016 nie je zmluvnou stranou Rímskeho štatútu, ktorým sa riadi činnosť tohto súdu. ICC zasa neuznáva imunitu hláv štátov pri vyšetrovaní a trestaní vojnových zločinov. Pre Putina zatykač ICC znamená, že ak vstúpi na územie krajiny, ktorá je signatárom Rímskeho štatútu, potom by tento štát mal povinnosť ho zatknúť.



Arménsko vo štvrtok pred Medzinárodným súdnym dvorom (ICJ), ktorý taktiež sídli v Haagu, obvinilo Azerbajdžan z etnických čistiek v Náhornom Karabachu.