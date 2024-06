Arménsko oficiálne uznalo štát Palestína

Jerevan 21. júna (TASR) - Arménsko oficiálne uznalo Palestínu ako štát. Uviedla to v piatok ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie arménskeho ministerstva zahraničných vecí. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Tú istú informáciu priniesol aj denník Jerusalem Post, podľa ktorého Jerevan oficiálne uznal štát Palestína v piatkových ranných hodinách.



"Katastrofálna humanitárna situácia v Gaze a prebiehajúci vojenský konflikt sú jednou z hlavných tém medzinárodnej politickej agendy, ktorá si vyžaduje riešenie. Arménska republika kategoricky odmieta útoky na civilnú infraštruktúru, násilie voči civilnému obyvateľstvu a zajatie civilistov počas ozbrojeného konfliktu a pripája sa k požiadavkám medzinárodného spoločenstva na ich bezpodmienečné prepustenie," uvádza vo vyhlásení arménsky rezort diplomacie.



"Na základe vyššie uvedeného a opätovným potvrdením svojho záväzku dodržiavať medzinárodné právo a princípy rovnosti, zvrchovanosti a mierového spolunažívania národov, Arménska republika uznáva Palestínsky štát," dodalo ministerstvo zahraničných vecí.



Nezávislosť palestínskeho štátu spomedzi krajín 27-členného eurobloku uznáva Švédsko, Cyprus, Maďarsko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a Slovinsko a čoskoro by tak mala spraviť aj Malta, uvádza agentúra Reuters. Palestínu ako štát uznalo už aj Nórsko, ktoré síce nie je členom EÚ, no čo sa týka zahraničnej politiky, koná zvyčajne v súlade s ňou.



Najnovšie kroky vedúce k uznaniu palestínskeho štátu zo strany ďalších krajín spôsobujú zhoršenie vzťahov Izraela s EÚ. Palestínsky štát pritom vo svete uznáva už vyše 140 krajín, čo sú viac ako dve tretiny členov OSN, približuje AP.