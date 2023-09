Arménsko oznámilo, že z Náhorného Karabachu prišlo už 19.000 utečencov

Jerevan 26. septembra (TASR) - Arménsko v utorok oznámilo, že na jeho územie zatiaľ prišlo 19.000 utečencov z Náhorného Karabachu, separatistického regiónu s väčšinovým arménskym obyvateľstvom v rámci Azerbajdžanu, ktorý pri bleskovej 24-hodinovej ofenzíve minulý týždeň túto enklávu porazil. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Doposiaľ prišlo z Náhorného Karabachu do Arménska 19.000 nútene vysídlených ľudí," povedal v televíznom príhovore v Jerevane podpredseda arménskej vlády Tigran Chačatrjan.



Oblasť Náhorného Karabachu je predmetom dlhodobých sporov medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Medzinárodné spoločenstvo považuje oblasť za súčasť Azerbajdžanu, väčšinu obyvateľstva však tvoria Arméni – doteraz ich tam žilo do 120.000.



Nedávna vojenská operácia, po ktorej Azerbajdžan získal nad Náhorným Karabachom kontrolu, však vyvolala medzi tamojšími obyvateľmi obavy, mnohí z nich sa preto rozhodli odísť do susedného Arménska.



Podľa medializovaných správ zaznamenávajú v Stepanakerte, hlavnom meste Náhorného Karabachu, prílev utečencov z ostatných oblastí regiónu a hrozí tam vypuknutie humanitárnej krízy. Niekoľkomesačná blokáda Karabachu zo strany Azerbajdžanu tam spôsobila nedostatok jedla a liekov.



Jerevan varoval pred možnými "etnickými čistkami", ktoré podnikne v Náhornom Karabachu Azerbajdžan – blízky spojenec Turecka, úhlavného nepriateľa Arménska.



Arméni, väčšinou kresťania, a Azerbajdžanci, prevažne moslimovia, po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 bojovali proti sebe už v dvoch krvavých vojnách o spomínané hornaté územie Náhorného Karabachu.