Arménsky parlament schválil pripojenie k Medzinárodnému trestnému súdu

Jerevan 23. októbra (TASR) - Arménsky parlament ratifikoval v utorok zakladajúcu zmluvu Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu. Znamená to, že Arménsko bude uznávať jurisdikciu tohto súdu. TASR prevzala správy z agentúr AFP, AP a Reuters, ktorá sa odvolala na ruské štátne tlačové agentúry.



ICC tento rok vydal zatýkací rozkaz na ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnové zločiny súvisiace s deportáciou detí z Ukrajiny.



Krok Arménska pravdepodobne vnesie ešte viac napätia do zhoršujúcich sa vzťahov s jeho spojencom Ruskom, ktoré minulý mesiac označilo plán Jerevanu pristúpiť do ICC za "nepriateľský krok".



Krajiny, ktoré ratifikujú zakladajúcu zmluvu ICC, Rímsky štatút, sú povinné zatknúť Putina, ak vstúpi na ich územie.



Vysielanie zo zasadnutia arménskeho parlamentu zachytávalo, že 60 zákonodarcov hlasovalo v prospech ratifikácie zakladajúcej zmluvy ICC a 22 prevažne opozičných zákonodarcov hlasovalo proti.



Vzťahy Arménska a Ruska zhoršila invázia Moskvy na Ukrajinu a nedávne obsadenie separatistického regiónu Náhorný Karabach Azerbajdžanom. Tento región v rámci hraníc Azerbajdžanu pritom tri desaťročia ovládali etnickí Arméni.



ICC v Haagu je prvou stálou medzinárodnou súdnou inštitúciou, ktorá bola vytvorená na rozhodovanie o "najzávažnejších zločinoch s medzinárodným dosahom", akými sú najmä zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, genocída a agresia. Súd môže stíhať osoby z ktorejkoľvek časti sveta, ak sa dopustili uvedených zločinov. ICC sa prípadmi zaoberá vtedy, ak dotknutá krajina nie je ochotná páchateľov stíhať. Podnety môžu vznášať krajiny, ktoré Rímsky štatút ratifikovali, Bezpečnostná rada OSN alebo žalobca ICC po schválení tromi porotcami.



ICC vydal 17. marca zatýkací rozkaz na ruského prezidenta Vladimira Putina pre jeho činy na Ukrajine. Súd vtedy v tlačovej správe uviedol, že zatykač vydáva aj na prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.



Podľa súdu existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že Putin a Ľvovová-Belovová sú zodpovední za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a ich nezákonný presun z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, a to na základe príslušných článkov Rímskeho štatútu ICC.



Tento súd začal možné vojnové zločiny spáchané ruskými vojakmi na Ukrajine vyšetrovať vlani v marci. Rusko nie je členom ICC a jurisdikciu tohto súdu neuznáva.