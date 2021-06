Počas volieb v Arménsku došlo k prípadom streľby

Nikola Pašinjan, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Jerevan 20. júna (TASR) - Počas nedeľňajších predčasných parlamentných volieb v Arménsku došlo k dvom prípadom streľby. Podľa arménskej polície sa vyskytlo tiež 64 prípadov narušenia priebehu volebného procesu, informovala ruská tlačová agentúra Interfax.Líder jednej z kandidujúcich politických strán Arman Babadžanjan na sociálnej sieti oznámil, že niekto strieľal na jeho vozidlo. Babadžanjanova strana Aliancia demokratov vystupuje za zmenu politického kurzu Arménska a chce krajinu zblížiť so Západom. Babadžanjan bol tiež v minulosti súčasťou opozície voči bývalému arménskemu prezidentovi Robertovi Kočarjanovi, ktorého strana taktiež kandiduje vo voľbách.Okrem toho sa strieľalo v blízkosti jednej z volebných miestností v regióne Ararat. Dôvodom streľby mal byť podľa Interfaxu konflikt medzi členmi dvoch kandidujúcich strán, a to Prosperujúceho Arménska a strany Vzostup.Podľa arménskej polície prišlo do 13.00 h miestneho času celkovo k 64 prípadom narušenia volebného procesu. Išlo predovšetkým o porušenie princípu tajnosti hlasovania, opakované hlasovanie a škody na majetku. Agentúra Armenpress však uvádza, že medzinárodné organizácie monitorujúce voľby zhodnotili zatiaľ priebeh volieb ako "".Predčasné voľby v krajine vyhlásili po tom, ako odchádzajúci arménsky premiér Nikola Pašinjan podal koncom apríla demisiu. Pašinjan čelil výzvam na rezignáciu, odkedy v novembri podpísal Ruskom sprostredkovanú mierovú dohodu s Azerbajdžanom, ktorá ukončila najnovšiu vojnu oboch krajín o sporný región Náhorný Karabach.Parlamentné voľby prebiehajú len na území Arménska. Volebné miestnosti by mali uzavrieť o 20.00 h miestneho času. Oprávnených voliť je takmer 2,6 milióna obyvateľov, pričom podľa Armenpressu sa na voľbách do 14.00 h zúčastnilo viac ako 26 percent z nich.Vo voľbách kandiduje 21 politických strán a štyri bloky. Podľa prieskumov majú približne rovnakú šancu zvíťaziť Pašinjanova strana Občianska dohoda (KP) a volebná aliancia Kočarjana, výsledok je tak ťažké odhadnúť.Neočakáva sa, že by niektorý z politických subjektov získal viac ako 30 percent hlasov. Na zostavenie novej vlády musí strana získať aspoň 54 percent kresiel v parlamente. Samotný Pašinjan dúfa, že sa jeho strane podarí získať až 60 percent hlasov voličov, čo autori prieskumov označujú za nereálny odhad.