Arménsko pozastavilo členstvo vo vojenskej aliancii vedenej Ruskom

Jerevan 23. februára (TASR) – Arménsko pozastavilo svoje členstvo vo vojenskej aliancii Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), ktorú vedie Rusko. Premiér Nikol Pašinjan to v rozhovore odvysielanom vo štvrtok odôvodnil tým, že aliancia Arménsko sklamala. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rozhovor odvysielala francúzska televízia France 24. Pašinjan v ňom obvinil Azerbajdžan z porušovania princípov potrebných na udržiavanie dlhodobej mierovej dohody. Arménsko a Azerbajdžan počas uplynulých troch desaťročí dva razy proti sebe bojovali vo vojne.



"Azerbajdžan zneužíva situáciu na živenie svojej rétoriky. Človeka to potom vedie k názoru, že Azerbajdžan sa opäť pripravuje zaútočiť na Arménsko," dodal Pašinjan. Arménsky premiér diskutoval s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom o príprave mierovej dohody aj minulý týždeň počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.



"Pokiaľ ide o Arménsko, Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti nenaplnila svoje ciele, najmä počas rokov 2021 a 2022. Nemohli sme dopustiť, aby sa to bez povšimnutia opäť zopakovalo," vyhlásil arménsky premiér.



"Prakticky sme (Arménsko) pozastavili členstvo v tejto dohode. O ďalších krokoch sa rozhodne neskôr," dodal.



Vzťahy medzi Arménskom a Ruskom sa zhoršili v septembri, keď ruské mierové jednotky nezasiahli pri bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu. Baku po nej získalo kontrolu nad arménskou enklávou na svojom území, čo spôsobilo masový exodus arménskeho obyvateľstva.



Pašinjan preto kritizoval bezpečnostné spojenectvo s Ruskom ako "nedostatočné" a zasadzoval sa za to, aby si Arménsko hľadalo nových partnerov v oblasti bezpečnosti.