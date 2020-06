N. Pašinjan odvolal veliteľov armády, polície a bezpečnostnej služby

Jerevan 8. júna (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan v pondelok odvolal z funkcií veliteľov armády, polície a národnej bezpečnostnej služby tvrdiac, že porušili obmedzenia zavedené pre pandémiu koronavírusu a boli zlým príkladom pre občanov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Pašinjan nekonkretizoval, čo velitelia urobili, ale jeho vyhlásenie prišlo po tom, čo denník Hraparak zverejnil informáciu, že náčelník generálneho štábu arménskych ozbrojených síl Artak Davtjan v nedeľu usporiadal oslavu svadby svojho syna. Organizovanie hromadných podujatí je však v krajine pre obmedzenia v súvislosti s pandémiou zakázané.



"Sú to práve vysokopostavení úradníci, ktorí musia ísť príkladom a ukázať dôležitosť dodržiavania epidemiologických opatrení. Niekedy však nastane presný opak," povedal Pašinjan po tom, čo o ich odvolaní informoval na Facebooku.



V novinách nebolo uvedené, kto všetko sa na oslave zúčastnil a takisto tam neboli menovite spomenutí velitelia polície a Národnej bezpečnostnej služby.



Davtjan sa pre tlačovú agentúru Armenpress v pondelok vyjadril, že neporušil žiadne pravidlá a dodal, že každý má právo na súkromný život.



Arménsko v pondelok celkovo zaznamenalo 13.325 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, z toho 211 úmrtí. Krajina predĺžila núdzový stav do 14. júna po tom, čo sa od konca apríla zvyšoval denný nárast nových prípadov. Okrem zákazu hromadných podujatí je na verejnosti potrebné nosiť rúško.



Pašinjan minulý týždeň v pondelok oznámil, že on a celá jeho rodina mali pozitívny výsledok testu na koronavírus. Tento pondelok však vyhlásil, že sa všetci z nákazy vyliečili.