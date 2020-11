Arménsky premiér vyzval na silnejšie vojenské väzby s Ruskom

Ruský minister obrany Sergej Šojgu Foto: TASR/AP

Ruské armádne vozidlá smerujú po ceste neďaleko horského jazera Sevan v Arménsku do spornej oblasti Náhorný Karabach v piatok 13. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Jerevan 21. novembra (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan v sobotu vyzval na väčšiu vojenskú spoluprácu s Ruskom, deň po tom, ako sa azerbajdžanské sily začali sťahovať na sporné územie, ktoré predtým ovládali arménski separatisti." uviedol podľa tlačovej agentúry AFP Pašinjan.Premiér to vyhlásil počas stretnutia s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom v Jerevane po tom, ako sa azerbajdžanskí vojaci v piatok presunuli do odstúpeného okresu Agdam, ktorý susedí s Náhorným Karabachom.Arménsko a Azerbajdžan sa 9. novembra dohodli na prímerí, ktoré sprostredkovalo Rusko a ktorým sa ukončili šesť týždňov trvajúce boje o samozvanú a nikým neuznanú Náhornokarabašskú republiku. Na základe tejto dohody Azerbajdžan opäť získa kontrolu nad tromi okresmi, ktoré ovládali arménski separatisti od prvej polovice 90. rokov.Na základe dohody bolo v Náhornom Karabachu nasadených aj približne 2000 členov ruských mierových jednotiek. Šojgu v sobotu vyhlásil, že títo vojaci zabezpečili návrat 7000 utečencov z tohto sporného územia, ktorí boli vysídlení následkom nedávnych bojov." uviedol v Jerevane Šojgu, ktorý bol súčasťou veľkej ruskej delegácie zahŕňajúcej i ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova.Šéf ruskej diplomacie označil návštevu za signál podpory Ruska pre arménskych predstaviteľov, ktorí sa dostali pod narastajúci nátlak opozície za to, že dopustili stratu časti sporného územia v prospech Azerbajdžanu.Arménsko súhlasilo, že Azerbajdžanu odstúpi 15 až 20 percent územia Náhorného Karabachu obsadeného azerbajdžanskými silami počas konfliktu, ktorý vypukol koncom septembra, a to vrátane historického mesta Šuša.Opoziční činitelia odsúdili Pašinjana ako zradcu. Podľa nich dohoda o prímerí, podpísaná Arménskom, Azerbajdžanom a Ruskom, obsahuje ponižujúce podmienky. Pašinjan medzitým odvolal ministrov obrany aj zahraničných vecí, vlastné odstúpenie však vylúčil.Nový šéf arménskej diplomacie Ara Ajvazjan prijal Lavrovove pozvanie do Moskvy, píše tlačová agentúra TASS." uviedol arménsky rezort diplomacie vo vyhlásení.