Pri potýčkach na hranici s Azerbajdžanom zahynuli 4 arménski vojaci

Jerevan 13. februára (TASR) - Pri potýčkach, ktoré vypukli na hraniciach v regióne Siunik na juhu Arménska pri hraniciach so susedným Azerbajdžanom, zahynuli štyria arménski vojaci, uviedlo v utorok arménske ministerstvo obrany. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa ministerstva došlo k paľbe na arménske pozície zo strany azerbajdžanských vojakov. Štyria arménski vojaci prišli o život a jeden ďalší utrpel zranenia, uvádza sa vo vyhlásení arménskeho rezortu obrany.



Podľa azerbajdžanskej pohraničnej stráže to však bola "odpoveď" na pondelkovú "provokáciu" zo strany Arménska, pri ktorej podľa Baku utrpel zranenia jeden azerbajdžanský vojak.



Podľa vyjadrenia azerbajdžanského ministerstva obrany arménski vojaci spustili paľbu v pondelok neskoro večer na dedinu Kochanabi v severovýchodnom regióne Tovuz, cituje AFP.



Arménsko tieto tvrdenia poprelo a uviedlo, že "nie sú v súlade s realitou".



Jerevan a Baku viedli v 90. rokoch a v roku 2020 dve vojny o sporný región Náhorný Karabach, ktorý Azerbajdžan opätovne dobyl vlani pri bleskovej ofenzíve.



Ovládnutie Náhorného Karabachu Azerbajdžanom vyvolalo utečeneckú krízu, keďže z regiónu utieklo takmer celé jeho obyvateľstvo etnických Arménov – viac ako 100.000 ľudí.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan koncom januára informoval, že navrhol Azerbajdžanu podpísanie paktu o neútočení, kým oba znepriatelené kaukazské štáty neuzavrú mierovú zmluvu.



Pašinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev predtým tvrdili, že mierovú dohodu by mohli podpísať do konca minulého roka. Medzinárodná sprostredkované mierové rozhovory však dosiaľ nepriniesli žiaden prelom.