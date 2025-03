Arménsko prijalo zákon o začatí procesu pristúpenia k EÚ

Jerevan 26. marca (TASR) - Arménsky parlament v stredu v záverečnom čítaní schválil návrh zákona, ktorým sa Arménsko uchádza o členstvo v Európskej únii. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Návrh zákona bol prijatý hlasmi 64 poslancov strany Občianska dohoda. Sedem opozičných poslancov hlasovalo proti návrhu zákona, ktorý vyzýva arménsku vládu, aby začala proces vstupu do EÚ. Najväčšia opozičná frakcia Arménsko, ktorú vedie bývalý prezident Robert Kočarjan, sa na hlasovaní nezúčastnila, pričom návrh zákona označila za výsmech.



Námestník ministra zahraničných vecí Parujr Ovannisjan po hlasovaní upozornil, že prijatie zákona nie je žiadosťou o členstvo v EÚ, ale odráža túžbu arménskych občanov "pozdvihnúť partnerstvo s Európskou úniou na novú úroveň".



Dodal, že v najbližších mesiacoch by mal byť schválený nový program partnerstva, ktorý zahŕňa krátkodobé, strednodobé a dlhodobé akcie zamerané na ďalšie zbližovanie s Európskou úniou.



Arménska vláda schválila návrh uznesenia o začatí integrácie do EÚ na svojom zasadnutí 9. januára. Arménsky premiér Nikol Pašinjan už skôr uviedol, že diskusia o tejto otázke neznamená, že Arménsko okamžite vstúpi do Európskej únie, pretože najprv o tom musí byť zorganizované referendum.



Rozhlasová stanica Echo Kaukazu konštatovala, že Arménsko sa v posledných rokoch zblížilo so Západom na úkor svojich tradične úzkych vzťahov s Moskvou, ktorú obviňuje z neschopnosti brániť krajinu pred Azerbajdžanom.



V roku 2023, štyri dni po bleskovej ofenzíve, ktorá mala za následok útek viac ako 100.000 Arménov z Azerbajdžanu patriacej enklávy Náhorný Karabach, arménsky premiér Nikol Pašinjan v televíznom prejave k národu oznámil, že súčasné bezpečnostné aliancie Jerevanu sú "neefektívne" a "nedostatočné".



Vo februári 2024 Pašinjan zmrazil účasť Arménska v Organizácii zmluvy o kolektívnej bezpečnosti vedenej Ruskom - obrannom zoskupení niekoľkých bývalých sovietskych republík, podobnom aliancii NATO.



Jerevan sa - tiež proti vôli Moskvy - pripojil k Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), čo v praxi to znamená, že sa zaväzuje zadržať ruského prezidenta Vladimira Putina, ak by do Arménska zavítal.



V septembri 2024 Arménsko začalo rokovania o liberalizácii vízového režimu s Európskou úniou a prehĺbilo svoje obranné väzby s Francúzskom. V júli 2024 uskutočnilo vojenské cvičenia s americkými jednotkami.



Moskva v reakcii na tieto kroky a zmeny obvinila Jerevan zo snahy prerušiť vzťahy. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov svojho času povedal, že Arménsko nemôžu vstúpiť do EÚ, pokiaľ je členom Eurázijskej ekonomickej únie.