Protestujúci v Jerevane opätovne žiadali demisiu premiéra Pašinjana

Jerevan 5. decembra (TASR) – Približne 10 000 demonštrantov v arménskej metropole Jerevan sa v sobotu zúčastnilo na doteraz najväčšom proteste proti tamojšiemu premiérovi Nikolovi Pašinjanovi. Účastníci protestu opätovne žiadali jeho demisiu pre podpísanie zmluvy o prímerí s Azerbajdžanom na spornom území Náhorného Karabachu a odovzdaní viacerých susedných regiónov, informuje agentúra AFP.



Tisícky protestujúcich na jerevanskom Námestí slobody skandovali slogany ako Zradca Niko a Arménsko bez Nikola, pričom zdvíhali do vzduchu vlajky Arménska a medzinárodne neuznanej Náhornokarabašskej republiky, opisuje dianie na mieste protestu AFP.



Pašinjan podľa vlastných slov za rozhodnutie podpísať mierovú zmluvu berie zodpovednosť, odstúpiť z funkcie však neplánuje. V sobotňajšom televíznom prejave zdôraznil, že priorita jeho vlády je teraz navrátiť do krajiny arménskych vojnových väzňov a telá zosnulých vojakov rodinám pozostalým.



Arménsko podpísalo s Azerbajdžanom dohodu sprostredkovanú Ruskom v noci na 10. novembra – po šiestich týždňoch ťažkých bojov o odtrhnutý horský región Náhodný Karabach. Ten sa nachádza v juhozápadnom Azerbajdžane a je medzinárodne neuznaným štátom. Okolo 95 percent jeho obyvateľov tvoria Arméni.



Na základe dohody Arménsko odovzdalo Azerbajdžanu tri okresy okolo arménskej enklávy Náhorný Karabach. Rusko ako sprostredkovateľ dohody na toto územie následne odvelil zhruba 2000 svojich vojakov, ktorí by tam mali pobudnúť najmenej päť rokov.



Bezprostredne po ohlásení podpísania dohody vtrhli demonštranti do budov arménskej vlády a parlamentu, pričom rozbili vchodové dvere. Vo vnútri objektov poškodili vybavenie a nábytok a rozbili okná. Navyše aj fyzicky zaútočili na predsedu arménskeho parlamentu Ararata Mirzojana.



V arménskom hlavnom meste Jerevan prebiehajú demonštrácie proti predsedovi vlády takmer na dennej báze. Arménske bezpečnostné zložky dokonca minulý mesiac informovali o zmarení plánovaného atentátu na Pašinjana.