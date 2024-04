Arménsko sa dohodlo s Azerbajdžanom, že mu vráti štyri dediny

Baku 19. apríla (TASR) — Arménsko súhlasilo s tým, že vráti Azerbajdžanu štyri dediny ležiace na spoločných hraniciach, ktoré obsadilo začiatkom 90. rokov. Na sociálnej sieti X to uviedol v piatok hovorca azerbajdžanského ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR.



Dohoda sa zrodila na stretnutí, ktoré viedli podpredsedovia vlád oboch krajín. Dosiahla sa na ňom aj predbežná dohoda o vytýčení priebehu štyroch sporných úsekov hraníc.



Azerbajdžan predtým uviedol, že návrat dedín je nevyhnutným predpokladom podpísania mierovej dohody, ktorá ukončí viac ako tri desaťročia trvajúci konflikt medzi oboma bývalými sovietskymi republikami.



Arménsko a Azerbajdžan viedli začiatkom 90. rokov a v roku 2020 dve vojny o región Náhorný Karabach, ktorý podľa medzinárodného práva patrí Azerbajdžanu, no ovládali ho arménski separatisti. Situácia sa dramaticky zmenila v prospech Azerbajdžanu vlani v septembri, keď jeho sily uskutočnili bleskovú ofenzívu. Z oblasti po jej skončení ušli do Arménska tisíce karabašských Arménov.