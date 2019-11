Arménske úrady vyšetrujú prípady ilegálnych adopcií batoliat

Jerevan 15. novembra (TASR) - Arménsko spustilo vyšetrovanie "početných" prípadov ilegálnych adopcií tamojších detí cudzincami. Informovala o tom vo štvrtok stanica Slobodná Európa.



"Dvaja arménski občania využili svoje kontakty v jednej z miestnych pôrodníc, na niekoľkých úradoch a ústavoch pre siroty so zámerom organizovať adopcie viac než 30 bábätiek pre obyvateľov Talianska, čím hrubo porušili zákon," uviedla vo vyhlásení arménska Služba národnej bezpečnosti (NSS).



Ilegálne adopcie sa uskutočnili v rokoch 2016-18. Počas daného obdobia bolo do zahraničia oficiálne adoptovaných celkovo 54 batoliat, najmä do Talianska a Spojených štátov. NSS však neposkytla žiadne údaje o súčasnom stave týchto detí.



Nedostatok relevantných informácií od arménskych vládnych úradov vyvolal v krajine špekulácie o tom, že tento prípad zahŕňa i obchod s ľudskými orgánmi.



"Aktuálne k takejto možnosti nie sú žiadne vyjadrenia. Ak sa v tomto smere vyskytne doplňujúca informácia, oznámime to," uviedol tajomník NSS Armen Grigorian.



Na oznámenie NSS reagoval tiež arménsky minister zdravotníctva Arsen Torosian: "Každá lekárska inštitúcia alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bol alebo je stále zapletený do takýchto ilegálnych schém, musí v plnej miere čeliť trestnoprávnej zodpovednosti."