Arménsko v mene ODKB informovalo OSN o vojenskej misii v Kazachstane

New York 7. januára (TASR) - Stála misia Arménska pri OSN doručila generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a členom Bezpečnostnej rady OSN list, v ktorom oficiálne informuje "o vyslaní mierových síl" členských štátov Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) do Kazachstanu, kde sa už niekoľko dní odohrávajú nepokoje.



Informovala o tom v piatok agentúra TASS, ktorá spresnila, že arménsky premiér Nikol Pašinjan v súčasnosti predsedá Rade kolektívnej bezpečnosti ODKB.



V liste sa vysvetľuje, že k vyslaniu jednotiek armád OKDB dochádza "na základe výzvy prezidenta Kazašskej republiky Kasyma-Žomarta Tokajeva", ako aj "vzhľadom na ohrozenie národnej bezpečnosti a suverenity Kazašskej republiky" a v súlade s článkami Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti. Cieľom misie OKDB je normalizovať situáciu v Kazachstane, píše sa v liste.



Ako dodala agentúra RIA Novosti, do Kazachstanu vo štvrtok dorazili prví ruskí vojaci. Okrem nich sa na tejto misii zúčastnia aj zástupcovia ozbrojených síl ďalších štyroch krajín – Bieloruska, Arménska, Kirgizska a Tadžikistanu. Ich úlohou bude "strážiť štátne a vojenské objekty a pomáhať miestnym bezpečnostným zložkám".



Generálny tajomník ODKB Stanislav Zas v rozhovore pre RIA Novosti uviedol, že "mierotvorcovia" presunutí do Kazachstanu majú právo použiť zbrane v prípade útoku "ozbrojených gangov".



Uviedol tiež, že dĺžka trvania ich misie v Kazachstane bude dohodnutá s tamojším ministerstvom obrany. Nespresnil, kde bude armáda rozmiestnená.



Stála misia Kazachstanu pri OSN podľa RIA Novosti zverejnila nótu, v ktorej uvádza, že útoky na vládne budovy, letiská, sklady zbraní v Kazachstane naznačujú, že "ide o akcie sprisahancov" a že boli plánované.



Nepokoje v Kazachstane trvajú už niekoľko dní, vo viacerých regiónoch už utíchli, no v hlavnom meste Alma-Ata sa situácia ešte nevrátila do normálu a "protiteroristická operácia" v meste stále pokračuje.