Arménsko vyzvalo OSN, aby do Karabachu vyslala misiu na zaistenie práv

New York 24. septembra (TASR) - Arménsky minister zahraničných vecí Ararat Mirzojan v sobotu vyzval Organizáciu Spojených národov (OSN), aby vyslala misiu na zaistenie bezpečnosti etnických Arménov v odštiepeneckom regióne Náhorný Karabach po tom, ako sa tohto územia zmocnil Azerbajdžan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Mirzojan na pôde OSN obvinil Azerbajdžan z plánovania etnických čistiek v Náhornom Karabachu. OSN by podľa neho mala okamžite poslať do regiónu misiu na "monitorovanie a posúdenie situácie v oblasti ľudských práv, humanitárnej a bezpečnostnej situácie na mieste".



Azerbajdžanský minister zahraničných vecí Džejhun Bajramov v ten istý deň na Valnom zhromaždení OSN uviedol, že jeho krajina bude Arménov v Náhornom Karabachu rešpektovať. "Chcel by som zopakovať, že Azerbajdžan je odhodlaný reintegrovať etnických Arménov žijúcich v karabašskej oblasti Azerbajdžanu ako rovnocenných občanov," povedal Bajramov.



"Naďalej pevne veríme, že pre Azerbajdžan aj Arménsko existuje historická príležitosť na nadviazanie dobrých susedských vzťahov a mierové spolužitie," dodal azerbajdžanský minister.



Azerbajdžan začal 19. septembra ostreľovať Náhorný Karabach v rámci "protiteroristickej operácie", ktorej cieľom malo byť "nastolenie ústavného poriadku". Voči arménskym separatistom boli azerbajdžanské jednotky vo vojenskej presile. Separatisti sa v priebehu nasledujúceho dňa vzdali.



V súčasnosti panujú obavy, že množstvo z nich bude vyhnaných z domovov, a v prípade, že v oblasti zostanú, budú terčom násilia zo strany Azerbajdžanu.